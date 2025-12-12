ETF売買代金ランキング＝12日前引け
12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 121404 92.7 43610
２. <1357> 日経Ｄインバ 20151 97.3 5801
３. <1579> 日経ブル２ 13420 190.8 469.2
４. <1321> 野村日経平均 10157 131.3 52520
５. <1360> 日経ベア２ 8785 72.7 142.4
６. <1458> 楽天Ｗブル 8083 53.9 51750
７. <1306> 野村東証指数 4214 -6.3 3581.0
８. <1540> 純金信託 4207 19.1 20325
９. <1568> ＴＰＸブル 4139 109.9 715.1
10. <1542> 純銀信託 3666 3.0 29225
11. <2644> ＧＸ半導日株 3638 41.7 2529
12. <1398> ＳＭＤリート 1517 -4.9 2034.5
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1471 154.5 66900
14. <1329> ｉＳ日経 1466 -31.1 5266
15. <1459> 楽天Ｗベア 1466 142.3 234
16. <1655> ｉＳ米国株 1435 167.7 776.2
17. <2036> 金先物Ｗブル 1281 11.2 173050
18. <1489> 日経高配５０ 1267 62.0 2840
19. <1320> ｉＦ日経年１ 1131 41.0 52340
20. <1615> 野村東証銀行 1127 86.3 524.5
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1102 65.5 2141.5
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 954 5.6 588.7
23. <1358> 上場日経２倍 847 98.8 82620
24. <1308> 上場東証指数 805 57.5 3534
25. <1330> 上場日経平均 772 -37.2 52610
26. <314A> ｉＳゴールド 759 33.2 315.7
27. <1475> ｉＳＴＰＸ 740 -53.1 352.6
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 710 -11.9 2378
29. <1328> 野村金連動 661 50.6 15880
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ 644 183.7 55160
31. <1326> ＳＰＤＲ 609 73.0 61210
32. <2090> 農中米債７Ｈ 571 -100.0 4531
33. <1545> 野村ナスＨ無 548 -11.6 40400
34. <1356> ＴＰＸベア２ 522 212.6 171.1
35. <1346> ＭＸ２２５ 475 93.9 52610
36. <2870> ｉＦナ百Ｗベ 454 32.4 10410
37. <1671> ＷＴＩ原油 431 268.4 2969
38. <1541> 純プラ信託 430 19.1 7799
39. <1547> 上場ＳＰ５百 414 132.6 11735
40. <2559> ＭＸ全世界株 407 79.3 25955
41. <2244> ＧＸＵテック 404 -45.8 3144
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 402 -34.1 30860
43. <200A> 野村日半導 351 -20.2 2331
44. <1577> 野村高配７０ 330 573.5 48660
45. <2243> ＧＸ半導体 300 6.4 2739
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 288 -55.8 1094
47. <1476> ｉＳＪリート 246 167.4 2053
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 244 238.9 145
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 239 184.5 374.5
50. <2648> 野村米十債Ｈ 237 7800.0 3530
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
