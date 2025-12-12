　12日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　121404　　　92.7　　　 43610
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 20151　　　97.3　　　　5801
３. <1579> 日経ブル２　　　 13420　　 190.8　　　 469.2
４. <1321> 野村日経平均　　 10157　　 131.3　　　 52520
５. <1360> 日経ベア２　　　　8785　　　72.7　　　 142.4
６. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8083　　　53.9　　　 51750
７. <1306> 野村東証指数　　　4214　　　-6.3　　　3581.0
８. <1540> 純金信託　　　　　4207　　　19.1　　　 20325
９. <1568> ＴＰＸブル　　　　4139　　 109.9　　　 715.1
10. <1542> 純銀信託　　　　　3666　　　 3.0　　　 29225
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3638　　　41.7　　　　2529
12. <1398> ＳＭＤリート　　　1517　　　-4.9　　　2034.5
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1471　　 154.5　　　 66900
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　1466　　 -31.1　　　　5266
15. <1459> 楽天Ｗベア　　　　1466　　 142.3　　　　 234
16. <1655> ｉＳ米国株　　　　1435　　 167.7　　　 776.2
17. <2036> 金先物Ｗブル　　　1281　　　11.2　　　173050
18. <1489> 日経高配５０　　　1267　　　62.0　　　　2840
19. <1320> ｉＦ日経年１　　　1131　　　41.0　　　 52340
20. <1615> 野村東証銀行　　　1127　　　86.3　　　 524.5
21. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1102　　　65.5　　　2141.5
22. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 954　　　 5.6　　　 588.7
23. <1358> 上場日経２倍　　　 847　　　98.8　　　 82620
24. <1308> 上場東証指数　　　 805　　　57.5　　　　3534
25. <1330> 上場日経平均　　　 772　　 -37.2　　　 52610
26. <314A> ｉＳゴールド　　　 759　　　33.2　　　 315.7
27. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 740　　 -53.1　　　 352.6
28. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 710　　 -11.9　　　　2378
29. <1328> 野村金連動　　　　 661　　　50.6　　　 15880
30. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 644　　 183.7　　　 55160
31. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 609　　　73.0　　　 61210
32. <2090> 農中米債７Ｈ　　　 571　　-100.0　　　　4531
33. <1545> 野村ナスＨ無　　　 548　　 -11.6　　　 40400
34. <1356> ＴＰＸベア２　　　 522　　 212.6　　　 171.1
35. <1346> ＭＸ２２５　　　　 475　　　93.9　　　 52610
36. <2870> ｉＦナ百Ｗベ　　　 454　　　32.4　　　 10410
37. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 431　　 268.4　　　　2969
38. <1541> 純プラ信託　　　　 430　　　19.1　　　　7799
39. <1547> 上場ＳＰ５百　　　 414　　 132.6　　　 11735
40. <2559> ＭＸ全世界株　　　 407　　　79.3　　　 25955
41. <2244> ＧＸＵテック　　　 404　　 -45.8　　　　3144
42. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 402　　 -34.1　　　 30860
43. <200A> 野村日半導　　　　 351　　 -20.2　　　　2331
44. <1577> 野村高配７０　　　 330　　 573.5　　　 48660
45. <2243> ＧＸ半導体　　　　 300　　　 6.4　　　　2739
46. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 288　　 -55.8　　　　1094
47. <1476> ｉＳＪリート　　　 246　　 167.4　　　　2053
48. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 244　　 238.9　　　　 145
49. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　 239　　 184.5　　　 374.5
50. <2648> 野村米十債Ｈ　　　 237　　7800.0　　　　3530
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


