サントリーの魅力に迫る展覧会を高島屋大阪店で初開催！ 豪華イベントも

株式会社髙島屋は12日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪の魅力に迫る展覧会を初開催することを発表した。

「サントリーサンバーズ大阪展ー大阪から世界へ 頂への挑戦ー」というタイトルを引っ提げ、高島屋大阪店7階グランドホール・催会場にて開催される本展覧会では、今シーズンの試合風景や練習中の未公開ショットなど、サントリー所属選手たちのここでしか見ることができない必見の写真を多数展示される。

また、歴代の優勝トロフィーなどの記念品展示や選手を身近に感じられるフォトスポット、練習中の特別動画展示に加え、人気イラストレーターとコラボした新グッズや、展覧会撮り下ろし写真を使用した記念グッズの先行販売も実施する。

開催期間は2026年1月7日（水）から12日（月祝）までの6日間。チケットは一般・大学生が1,200円 、高校・中学生が800円 、小学生以下は無料としている。（1名につき4枚まで）なお、タカシマヤ各種カードならびに会員証を持っていればその本人は1,000円で購入可能だ。チケットはイープラスにて販売されており、当日会場では購入不可となっている。

なお、SVリーグ男子第10節の広島サンダーズとのアウェー戦が行われる10日（土）と11日（日）は解説付きパブリックビューイングも開催される。解説は、10日（土）はサントリーのアシスタントコーチの松永理生氏が、11日（日）は元監督の山村宏太氏が務める。

さらに、12日（月祝）においては選手によるトークショーも。13時台に下川諒と樫村大仁が、15時台には佐藤謙次と髙橋塁が登場し、今シーズンのサントリーについてを話し、人気グッズが当たる抽選会も開催予定だ。解説付きパブリックビューイングとトークショーのイベント参加特典付き入場チケットは1,200円で、1人1枚までの購入制限がある。

サントリーの魅力が詰め込まれた展覧会、この機会にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。