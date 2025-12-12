フリーアナウンサーの中川安奈（32）が12日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ“うさぴょん”ショットを公開した。

「BS-TBS『ラーメンを食べる。』うれしすぎて早めの告知、失礼します 笑 ただただラーメンを食べるだけというひたすら幸せなお仕事でした！」と報告。

「ラーメン大好きで週に1回はいろんなお店に食べに行くんですが、海外に住んでいたときに『麺をすする』ということを学んでこなかったので、今回のロケに向けて上手なすすり方の動画や方法などを勉強して、実際に練習もしてから臨みました」と明かし、「果たしてその成果は…笑 お邪魔したのは、『麺や晴心』さんです」とつづった。

そして、「20日(土)よる9時54分〜ぜひご覧ください」と告知。「現場の近くに可愛い公園があったのでマネージャーさんに撮ってもらいました 遊具がこわれたら困るので空気椅子状態です笑」と記し、ピンクのコート、グレーのセーター、ミニスカート姿でうさぎの遊具にまたがっている写真などをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「とってもとっても可愛いです 可愛すぎます」「美しいプロポーション！」「綺麗過ぎるー」「かわいい 笑顔がステキです」「装いが背景にバッチリ バニーアンナ かわいいし！」などの声が寄せられている。

中川アナは慶応大を卒業後、NHKに入局。プエルトリコ育ちの明るいキャラクターと、抜群のスタイルでも注目され「NHKの峰不二子」とも呼ばれた。今年3月末にNHKを退局、SNSでホリプロ所属となったことを発表した。