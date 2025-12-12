½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡¡»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÉÈäÏª¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÅÀ¹¤µ¤ÈÈþ¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤Î¡È¥Ç¥Ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤ß¤¸¤Î³¨Ê¸»ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ç¤Î¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡õ¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö²¿¤³¤ì¡¢¤µ¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤â¥Ð¥Ã¥°¤â²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¥µ¥¤¥³¡¼¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ÅÀ¹¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¤á¤Á¤ã¡ß2¥¤¥±¤Æ¤ë¥Ã!¡×¤Ç¡È¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¡É¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ë¡£ºòÇ¯10·î¤Ë¤Ï13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«¼ç½ÐÈÇ¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖANGEL¡×¤òÈ¯Çä¡£²»³Ú³èÆ°¤â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖRainbow¡¡6¡Êfeat.Í§Ã£¡Ë¡×¤òÈ¯É½¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¼ê³Ý¤±¤¿¡£