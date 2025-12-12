¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¤Î±ÇÁü²ò¶Ø¡¡½ÕÎï¤Ê¤É17¿Í¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ªÍèÇ¯10·î16Æü¸ø³«
¡¡ÂÐÀï³ÊÆ®¥²¡¼¥à¤Î¶â»úÅã¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡ØStreet Fighter¡Ù¡Ê2026Ç¯10·î16ÆüÁ´À¤³¦¸ø³«¡Ë¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È17¿Í¤Ï¥±¥óÌò¤ò¥Î¥¢¡¦¥»¥ó¥Æ¥£¥Í¥ª¡¢¥ê¥å¥¦Ìò¤ò¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¾®Ï©¡¢½ÕÎïÌò¤ò¥«¥ê¡¼¥Ê¡¦¥ê¥ã¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª½ÕÎï¤ä¥ê¥å¥¦¡Ä¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¹ëµ´Ìò¤Ï¥¸¥ç¡¼¡È¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¡É¥¢¥Î¥¢¥¤¡¢¥Ù¥¬Ìò¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡¢¥¬¥¤¥ëÌò¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢²Ð°úÃÆÌò¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡¢¥É¥ó¡¦¥½¥Ð¡¼¥¸¥åÌò¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¢¥À¥ë¥·¥àÌò¤Ï¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥à¥ï¡¼¥ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ð¥¤¥½¥óÌò¤Ï¥«¡¼¥Æ¥£¥¹¡È50¥»¥ó¥È¡É¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥«Ìò¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥â¥¢¡¢¥Ð¥ë¥í¥°Ìò¤Ï¥ª¡¼¥ô¥£¥ë¡¦¥Ú¥Ã¥¯¡¢¥¶¥ó¥®¥¨¥ÕÌò¤Ï¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥ê¥Ò¥¿¡¼¥¹¡¢¥¨¥É¥â¥ó¥ÉËÜÅÄÌò¤Ï¸åÆ£ÍÎ±ûµª¡¢¥æ¡¼¥êÌò¤Ï¥ì¥¤¥Ê¡¦¥ô¥¡¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥¬¥à¡¢¥¸¥ç¡¼Ìò¤Ï¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦ ¥ô¥©¥ë¥«¥Î¥Õ¥¹¥¡¼¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥à¡¼¥Ë¡¼¡¢¥¥ã¥ß¥£Ìò¤Ï¥á¥é¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¡¼¥ó¥½¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤ÆÂè1ºî¤òÈ¯Çä¡¢1991Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÐÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï5700ËüËÜ¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÀï³ÊÆ®¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û´é¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª½ÕÎï¤ä¥ê¥å¥¦¡Ä¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¹ëµ´Ìò¤Ï¥¸¥ç¡¼¡È¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥º¡É¥¢¥Î¥¢¥¤¡¢¥Ù¥¬Ìò¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥À¥¹¥È¥Þ¥ë¥Á¥ã¥ó¡¢¥¬¥¤¥ëÌò¤Ï¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡¢²Ð°úÃÆÌò¤Ï¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥·¥å¥ë¥Ä¡¢¥É¥ó¡¦¥½¥Ð¡¼¥¸¥åÌò¤Ï¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¢¥À¥ë¥·¥àÌò¤Ï¥ô¥£¥É¥¥¥æ¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥à¥ï¡¼¥ë¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢1987Ç¯¤Ë¶ÈÌ³ÍÑ¥²¡¼¥àµ¡¤È¤·¤ÆÂè1ºî¤òÈ¯Çä¡¢1991Ç¯¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ù¤Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤ÊÂÐÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ÓÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäËÜ¿ô¤Ï5700ËüËÜ¤ò¸Ø¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ïe¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐÀï³ÊÆ®¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤±¤ó°úÌò¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£