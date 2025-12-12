¡ÚÂîµå¡ÛÄ¥ËÜÃÒÏÂ¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡¾¾Åçµ±¶õ¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤ËÇÔ¤ì¥Ù¥¹¥È8¤ËÃæ¹ñÀª3Áª¼ê¡ÒWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡Ó
¡þWTT ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Á14Æü¡Ë
Âîµå¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¹á¹Á¤¬³«Ëë¤·¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥Ù¥¹¥È8¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
10Æü¤Î1²óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°8°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤¬Æ±1°Ì¤Î²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·ÂçÀÜÀï¤ÎËö¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3-4¤ÇÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ11Æü¤Ë¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°5°Ì¤ÎÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±17°Ì¤Î¥´¥¸Áª¼ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·½øÈ×Áê¼ê¤ËÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¡¢¶ì¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃæÈ×¤«¤éÃúÇ«¤ËÀïÎ¬¤òÎý¤ê4-2¤Ç2²óÀï¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼êÂÐÆ±7°Ì¤ÎÎÂÌ÷ÖÂÁª¼ê¤ÎÃæ¹ñÀªÂÐ·è¤ÏÎÓ»íÅïÁª¼ê¤¬¾¡Íø¡£11°Ì¤Î¸þË²Áª¼ê¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤â15°Ì¤Î¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥óÁª¼ê¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤òÅÝ¤·¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¢¦ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï·ë²Ì
¡Ò10Æü¡Ó
²¦Á¿¶Ö4-3¾¾Åçµ±¶õ
A.¥ë¥Ö¥é¥ó4-1¥Á¥¦¡¦¥À¥ó
¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É4-1¥ê¥ó¥É
ÎÓ繇¼ô4-2¥É¥¥¥À
¡Ò11Æü¡Ó
Ä¥ËÜÃÒÏÂ4-2¥´¥¸
F.¥ë¥Ö¥é¥ó4-2¥«¥ë¥Ç¥é¥Î
¸þË²4-2¥¢¥ó¡¦¥¸¥§¥Ò¥ç¥ó
ÎÓ»íÅï4-0ÎÂÌ÷ÖÂ