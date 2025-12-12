「青年革命家」改め「冒険家」を名乗るユーチューバー・ゆたぼん（16）が12日までに自身のYouTubeを更新。人身事故後の見舞金をめぐる誹謗（ひぼう）中傷に私見を述べた。

ゆたぼんは8日、人身事故に遭ったことを報告。6日の朝にボクシングクラブからバイクで帰宅していたところ、対向車線を走っていた車が中央線超えて突っ込んできたという。現在は入院中だという。

ゆたぼんは「人身事故の被害に遭って心配して連絡くれた方々、そしてお見舞金を送ってくれた方々、本当にありがとうございます」と感謝。「入院したと報告した時にお見舞金を送りたいと言ってくれた方が何十人もいた」と明かした。ゆたぼんは9日に自身のX（旧ツイッター）にゆうちょ銀行の口座を公開している。

「そしたら変なよう分からんヤツらが絡んできた」と明かし、誹謗中傷に対して、「あなたたちに言ってないし。あなたたちに言ってないのに自分が言われてるって勘違いして叩いてきたりとかする。そういうの見ていると気持ち悪いなって思うし、自分と価値観が合わないからって、そうやって押しつけてくるというか叩いてくるのは違うんじゃないかなと思いますね」と私見を述べた。

続けて、「改めて心配して連絡くれた方々、お見舞金を送りたいと連絡をくれて送ってくれた方々、本当にありがとうございました」と知人やファンに感謝を伝えた。

現在の状況について、「リハビリを始めています。松葉杖をついて歩いている」と説明。「昨日の午前中にリハビリをしたんですけど、急にめまいがして。冷や汗をダラーってかいて、耳鳴りも凄くて。視界がどんどん真っ暗になった。1回午前中は中止になって午前中は寝ていた。午後からリハビリ再開だったんですけど、午後は全然大丈夫でした」と話した。