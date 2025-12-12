¡Ú²Ú¤ä¤«¥ì¥·¥Ô¡Û1ÆüÊ¬¤ÎÌîºÚ¤¬ÀÝ¤ì¤ë?¡ÖÌîºÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡×¤Îºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð - ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¸ø¼°X
À®¿Í¤¬1Æü¤ËÀÝ¤ë¤Ù¤ÌîºÚ¤ÎÎÌ¤Ï350¥°¥é¥à¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åß¤Ï¤ªÆé¤Îµ¨Àá¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ªÆé¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤ó¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«? ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¤è¡£
350g
.
¤³¤ì¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å¤Î1¿Í1ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÌîºÚÀÝ¼èÌÜÉ¸ÎÌ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¤¿¤á¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢ÌîºÚ¤Î #¥Æ¥ê¡¼¥Ì 🥦
²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÌîºÚ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â³Ú¤·¤¤°ì»®¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤¬¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¸ø¼°X¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÌîºÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤Ç¤¹¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Æ¥ê¡¼¥Ì¡¢ºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤!¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¼¤ÒÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!
º£²ó¤ÏÌîºÚ¤Î¥Æ¥ê¡¼¥Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤ËºàÎÁ¤ò½àÈ÷¡£¹¥¤¤ÊÌîºÚ¤ä½Ü¤ÎÅßÌîºÚ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌîºÚ¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó»ÈÍÑ¤¹¤ëºàÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹!
¡¦¥ì¥¿¥¹:2¡Á3Ëç
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó:1/2ËÜ
¡¦¥ª¥¯¥é:8ËÜ
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼:²Öé²4¡Á5¸Ä
¡¦¥È¥Þ¥È:1/2¸Ä
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¥³¡¼¥ó:1/3¸Ä
¡¦¿å:450cc
¡¦ðùÎ³¥³¥ó¥½¥á:¾®¤µ¤¸2
¡¦Ê´´¨Å·:¾®¤µ¤¸2
ÌîºÚ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤Ï¡¢ºî¤êÊý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û ¿å(Ê¬ÎÌ³°)¤òÆé¤ËÆþ¤ì¤Æ¼ÑÎ©¤¿¤»¤¿¤é¡¢¥ì¥¿¥¹¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥ª¥¯¥é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÆþ¤ì¤Æè§¤Ç¤ë¡£¥ì¥¿¥¹¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîºÚ¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¡£
¡Ú£²¡Û ¤Ë¤ó¤¸¤ó¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥È¥Þ¥È¤Ï°ì¸ýÂç¤ÎÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ú£³¡Û ¡Ú1¡Û¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆé¤Ë¿å¤È¥³¥ó¥½¥á¤òÆþ¤ì¤Æ²ÃÇ®¤·¡¢¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤éÊ´´¨Å·¤ò²Ã¤¨¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£
¡Ú£´¡Û ·¿¤ÎÆâÂ¦¤ÎÂ¦ÌÌ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢·¿¤Ë¥é¥Ã¥×¤òÉß¤µÍ¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¥ì¥¿¥¹¤òÉß¤¯¡£ÌîºÚ¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÉß¤µÍ¤á¤Ê¤¬¤é£¤òÎ®¤·Æþ¤ì¤ë¹©Äø¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ·¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¾åÌÌ¤ò¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤à¤è¤¦¤ËÊ¤¤¤¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¡£
ÎÐ¤ÈÀÖ¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¡Ä¡ÄÃÇÌÌ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºÌ¤ê¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¿©Âî¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹!¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Æ¥ê¡¼¥ÌÍÑ¤Î·¿¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Î·¿¤äµíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¤ª²Û»Ò¤Î´Ì¡¢¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤!
