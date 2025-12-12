『ばけばけ』“錦織”吉沢亮、失意のあまりまさかの行動 ネット心配「完全に失恋…」「ヒロインムーブ」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」（第55回）が12日に放送され、失意の錦織がまさかの行動に出ると、ネット上には「仕事拒否？」「完全に失恋…」「ヒロインムーブ」といった声が寄せられた。
【写真】リヨ（北香那）の話に動揺するトキ（高石あかり）
リヨ（北香那）の恋が終った。翌朝、出勤するトキの前にリヨが今までの応援のお礼に現れる。お礼のついでに発したリヨの一言に、トキは動揺する。
一方、ヘブンはこれまで秘めていた過去を打ち明けた影響からか、眠ることができず、金縛りにあってしまう。
そんな中、ヘブンを迎えに来た錦織の様子がどこかぎこちない。錦織は“どの国でも、どの街でも、通りすがりの人間として誰とも深く関わらない”と語っていたヘブンに“あなたにとって私は、どういう存在なのでしょうか？”と英語で聞く。
この問いかけに、ヘブンは「モチロン、スバラシ…ツウヤク。スバラシ…オセワガカリ。イツモ、タスカル。アリガトウゴザイマス」と日本語で返答。ヘブンの言葉を聞いた錦織は「分かりました。ありがとうございます」と曖昧に微笑む。
そして翌朝、トキは、いつもの迎えの時間にやってこない錦織を心配する。結局この日、彼は迎えに来なかったどころか、学校にも姿を見せることがなかった…。
ヘブンを避けるような錦織の行動に、ネット上には「落ち込んで仕事拒否？」「完全に失恋…」「おリヨ様より傷ついてる」「おリヨ様よりヒロインムーブかます錦織さん」「錦織さんどうしたんですか…？心配だ」などの投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
