テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１２日、阪神ＯＢ会長の掛布雅之氏（スポーツ報知評論家）が７日に大阪市北区の大阪ステーションシネマで、公開中の映画「栄光のバックホーム」（秋山純監督）の舞台あいさつを行ったことを伝えた。

元阪神の外野手で、２３年に脳腫瘍で亡くなった横田慎太郎さん（享年２８）の人生を描いた作品。上映後の劇場に掛布氏は、横田さんが入団した１４、１５年は打撃コーディネーターとして指導し、１６年は２軍監督として１軍に送り出した。日課だったマンツーマンでの素振りなど「やれと言ったことを１２０％の力でやる男だった」と、ひたむきな姿勢を回想。映画のタイトルにもなっている２軍戦での引退試合でのバックホームも「神様が与えた奇跡ではない。絶対に悔いの残る一日をつくらなかった横田が自分でつかみとった奇跡」と力説した。

コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は、この作品が大ヒットしていることに「人間の熱いものは万人が感じるもの」と感動。コメンテーターの元テレビ朝日社員の玉川徹氏も「野球の中のドラマだけど人間のドラマなんです」と明かし、司会を務める羽鳥慎一アナウンサーは「ぜひ横田さんの人生、思いを知ってほしいなと思います」と視聴者に伝えていた。