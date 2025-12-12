DAZN公式SNSに登場

ボクシング前WBC＆IBF世界バンタム級王者の中谷潤人（M.T）が、海外メディア上で独自のパウンド・フォー・パウンド（PFP＝階級を超えた格付け）トップ5を選出。意外な人選に、日本ファンから驚きの声が上がった。

最強レベルの王者がいなかった。

スポーツチャンネル「DAZN」のボクシング公式Xは、中谷が独自に選出するPFPトップ5の映像を公開。1位から世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）、テレンス・クロフォード（米国）、ジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）、シャクール・スティーブンソン（米国）と並べ、最後に自身を選んだ。

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」の本家PFPランキングでは、トップ5に井上、クロフォード、ロドリゲスらが君臨。一方、2位オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）は、中谷の人選ではまさかの選外に。

ネット上では「ウシクいないって嘘だろ？」「ウシク入らへんねや！」「何か意外やった」「中谷の中ではクロフォードより井上の方が評価は上なのか」と、様々な反響が寄せられていた。

中谷は今月27日、サウジアラビアのリヤドでWBC世界スーパーバンタム級9位のセバスチャン・ヘルナンデス（メキシコ）戦に臨む。これが同級に階級を上げての初戦となる。



