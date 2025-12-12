ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）は１２日、オリコンニュースが調べた好きな男性アナウンサーランキング２０２５で昨年６位の同局の赤荻歩アナが２位、昨年２位だった南波雅俊アナが１位となったことを伝えた。

その後、南波アナは別のコーナー「目隠しウルトラ選手権」に出場。Ｂ’ｚの「ｕｌｔｒａ ｓｏｕｌ」で「ｈｅｙ！」のタイミングでのジャンプが合わなければスネバットを受ける企画で南波アナは、タイミングが合わずスネバットの洗礼を浴びた。

このコーナーを終え番組はＣＭへ。そしてＣＭが明けると、スタジオはざわつくとＭＣを務める田村真子アナが号泣する姿が映し出された。これにＭＣの川島明が「ちょっ……ちょっとお待ちください。田村さんがＶＴＲ見たんですけどコマーシャル中に泣き出しまして。どうしたの？」と尋ねた。

田村アナは「発表の時はもちろん、うれしさと何かすごいあったんですけど」と明かすと「さっき、あそこで盛り上げようと…バットで頑張っている南波さんの姿を見て、何かウルウル、後から…」と瞳を潤ませ「番組のことを考えていつも全力でっていう」と「先輩さすがだなと思って。いつも全力でって」と感動を表していた。

順位は以下の通り。

▼１０位 ＮＨＫ・高瀬耕造アナ

▼９位 日本テレビ・辻岡義堂アナ

▼８位 ＴＢＳ・杉山真也アナ

▼７位 フリー・武田真一アナ

▼６位 フジ・伊藤利尋アナ

▼５位 フジ・上垣皓太朗アナ

▼４位 フリー・藤井貴彦アナ

▼３位 フリー・羽鳥慎一アナ

▼２位 ＴＢＳ・赤荻歩アナ

▼１位 ＴＢＳ・南波雅俊アナ