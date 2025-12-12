¤Ó¤ï¸Ð¤Î¿å°Ì¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë-70cm°Ê²¼¡¡14Æü(Æü)¤Ï±«¤âÂçÉý¤Ê²óÉü¸«¹þ¤á¤º
¶áµ¦¤Î¿å¤¬¤á¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¡×¤Î¿å°Ì¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü¸áÁ°6»þ¤Ë¤Ï-72cm¤È¡¢¤ª¤è¤½2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë-70cm¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£14Æü(Æü)¤Ï¸áÁ°Ãæ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼¢²ì¸©¤ò´Þ¤á¶áµ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÉý¤Ê¿å°Ì²óÉü¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤ê¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¿å°ÌÄã²¼¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¤Ó¤ï¸Ð¤Î¿å°ÌÄã²¼¡¡²Æ¡Á½©¤Î¾¯±«·¹¸þ¤¬Í×°ø¤«
¤Ó¤ï¸Ð¤Î¿å°Ì¤Ï´ð½à¤Î¹â¤µ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ð½à¤«¤é¤Îº¹¤¬Æü¡¹·×Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿å°Ì¤Ï½ù¡¹¤ËÄã²¼¤·¡¢ºòÆü¸áÁ°6»þ¤Î¿å°Ì¤Ï-72cm¤È¡¢-70cm¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Í×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö²Æ¤È½©¤Î¾¯±«¡×¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¶áµ¦¤Ï6·î27Æü¤´¤í¤ËÇß±«ÌÀ¤±¤È¡¢Åý·×³«»Ï°ÊÍè½é¤á¤Æ6·îÃæ¤ËÇß±«ÌÀ¤±¡£²Æ¤ÏÎãÇ¯¤è¤êÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¡¢¹ó½ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½©¤âÂæÉ÷¤ä½©±«Á°Àþ¤Ë¤è¤ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾¯±«·¹¸þ¤Ë¡£²Æ¤«¤é½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¾¯±«¤¬¡¢¿å°ÌÄã²¼¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»²¹Í:¼¢²ì¸©¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/kasenkoan/332467.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/338573.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/335749.html
14Æü(Æü)¤ÏËÜ¹ß¤ê¤Î±«¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿å°Ì²óÉü¤Ï¸ÂÄêÅª¤«
¤Ó¤ï¸Ð¤¬¤¢¤ë¼¢²ì¸©¤ò´Þ¤á¡¢¶áµ¦¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ï14Æü(Æü)¤´¤í¡£Äãµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢12·î¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁí±«ÎÌ¤ÏÂ¿¤¯¤Æ10¥ß¥ê¡Á30¥ß¥ê¤Û¤É¡£¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î±«¤Ç¤Ï¡¢ÂçÉý¤Ê¿å°Ì¾å¾º¤Ï¸«¹þ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
Íè½µ°Ê¹ß¤â±«¤Î¹ß¤ëÆü¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Áí±«ÎÌ¤Ï5¥ß¥ê°Ê²¼¤ÎÆü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡£¤Þ¤À¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¿å°Ì¤ÎÄã²¼·¹¸þ¤¬Â³¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤è¤½2Ç¯Á°¤Ë-70cm¤ò²¼²ó¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢1·î¸åÈ¾¤Ë¶áµ¦ËÌÉô¤ÇÂçÀã¤È¤Ê¤ê¡¢½Õ¤â¹ß¿åÎÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢3·î¤Ë¤Ï¿å°Ì¤¬0cm°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÄ£¤«¤éÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î1¤«·îÍ½Êó¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤¢¤¿¤ê¤«¤é¶áµ¦ÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¡¢±«¤äÀã¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢1·î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿å°Ì¤¬¾å¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÄí¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿å¤ÎÊýË¡¤È¤Ï?
¸Â¤é¤ì¤¿¿å»ñ¸»¤òÂçÀÚ¤Ë»È¤¦¤¿¤á¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÀá¿å¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤ëÀá¿åÊýË¡¤Î°ìÎã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ »õËá¤¤Ï¥³¥Ã¥×¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
30ÉÃ´Ö¡¢¿å¤ò½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Ìó6¥ê¥Ã¥È¥ë¤â¤Î¿å¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Ã¥×¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¡¢¸ý¤ò¤æ¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢ ¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¿å¤ÏÎ®¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤»¤º¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë»ß¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥·¥ã¥ï¡¼¤ò1Ê¬´Ö¡¢Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌó12¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍáÁå¤Î»Ä¤êÅò¤òÀöÂõ¤äÁÝ½ü¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤Ç¤Î»Ä¤êÅò¤ÏÌó180¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀöÂõ¤ä¤Õ¤ÁÝ½ü¡¢¿¢ÌÚ¤Î¿å¤ä¤ê¡¢¤Þ¤¿å¤Ê¤É¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ »ÈÍÑ¤·¤¿¿©´ï¤ÏÎ¯¤á¤¿¿å¤Ë¤Ä¤±¡¢Ìý±ø¤ì¤ÎÌÜÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ï¡¢»æ¤ÇÌýÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¿å¤òÀáÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©´ïÀö¤¤Ãæ¤Ï¤³¤Þ¤á¤Ë¿å¤ò»ß¤á¤Þ¤·¤ç¤¦
¤ Àö¼Ö¤Ï¥Ð¥±¥Ä¤Ë¿å¤òµâ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Î®¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥Ð¥±¥Ä¤Ëµâ¤à¤ÈÌó60¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÀá¿å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Û¥Æ¥ë,
Áòº×,
Ê©ÃÅ,
À¸²Ö,
°ËÅì»Ô,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
ÃÖ¾²¹©»ö