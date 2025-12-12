韓国Kリーグの複数クラブが城福浩監督に関心

東京ヴェルディの城福浩監督に韓国Kリーグの複数クラブが関心を示しているようだ。

韓国「FOOTBALLIST」が報じた。

韓国1部の全北現代や蔚山HD、同2部水原三星といったクラブが新しい監督を探しているが、国内での人選はすでに埋まっているとされ、外国人監督招聘の可能性が浮上しており、注目されているのが日本人監督のようだ。

これまでKリーグで日本人監督は誕生していなかったが、2024年7月から同1部大田ハナシチズンでコーチを務めた吉田達磨氏の成功例もあり、日本人監督の「参入の障壁は低くなった」ことから「Kリーグの複数クラブが日本人監督の選任を本格的に検討している」という。

そうしたなかで候補として名前が挙がっているのが城福監督だ。「積極的なラブコールがあった場合、受け入れる可能性が高い戦術家として名前が挙がっている」と伝えられた。城福監督は2022年から東京Vを率い、チームをJ2からJ1へ昇格させ、1年目の昨季は6位と躍進。主力の退団が相次いだ今季は17位で終わったが、2年連続でJ1残留を果たした。（FOOTBALL ZONE編集部）