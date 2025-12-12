明日13日(土)から14日(日)にかけて、全国的に雨や雪が降るでしょう。関東の内陸の平野部でも雪の降る所がありそうです。14日(日)から15日(月)にかけては日本海側を中心に雪や雨に。22日(月)から23日(火)も広い範囲で天気が崩れそうです。12月中旬は平均気温がかなり高く、この時期としては過ごしやすいでしょう。

13日(土)から14日(日)は広い範囲で雨や雪

明日13日(土)は高気圧は東へ移動するでしょう。西日本へ低気圧が近づくため、天気は下り坂となる見込みです。九州は午前中は晴れる所も早い所では昼頃から雨が降りそうです。近畿や東海、関東も日中は晴れる所が多いですが、次第に雲が広がり、夜は雨が降るでしょう。九州から東海は雨ですが、関東では日付が変わる頃に内陸で雪が降る所がありそうです。山沿いだけでなく平野部でも雪の可能性がありますので、注意が必要です。ただ、朝になると再び雨に変わり、雪が積もることはなさそうです。14日(日)は低気圧が発達しながら本州付近を通過する見込みです。全国的に雨で風も強まるでしょう。



15日(月)から16日(火)は冬型の気圧配置となり、日本海側では積雪の増える所がありそうです。17日(水)は日本付近を気圧の谷が通過するため、九州や近畿でも雨が降るでしょう。18日(木)と19日(金)は北海道は雲が多いですが、東北から九州は広く晴れる見込みです。



最高気温は、14日(日)までは平年を下回り、関東など厳しい寒さが続きますが、その後は平年並みか平年より高い日が多いでしょう。11日に気象庁が発表した早期天候情報によると、この先は寒気の影響を受けにくくなるため、平均気温は、北海道、東北、近畿、中国地方、四国、九州(北部・南部)では18日頃から、北陸、関東甲信、東海は19日頃からかなり高くなる予想です。12月も中旬ですが、日中は日差しが暖かく感じられて、この時期としては過ごしやすい所が多いでしょう。

22日(月)〜23日(火)は広く天気崩れる

20日(土)以降は、関東から九州は冬晴れは長くは続かず、短い周期で天気が変わりそうです。20日(土)と21日(日)は晴れる所が多いですが、22日(月)から23日(火)は全国的に曇りや雨、北海道では雪となりそうです。北海道では24日(水)にかけても雪が降るでしょう。東北の太平洋側と関東から九州は広く晴れるでしょう。25日(木)のクリスマスは北海道と北陸は雲が多いですが、関東から近畿は大体晴れるでしょう。九州は雨が降りそうです。



最高気温は、札幌はしばらく日中はプラスの気温が続きそうです。関東から九州は、22日(月)頃までは15℃以上で、この時期としては過ごしやすいでしょう。23日(火)以降は東京など15℃に届かない所が多くなりそうです。