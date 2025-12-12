イタリアのブランド「プラダ」がインドの伝統サンダル職人と協業して限定版サンダルを出す。ファッションショーに登場した製品がインド伝統サンダルのデザインを模倣したという批判が強まると、インド職人と公式的に協業を始めたのだ。

11日（現地時間）のロイター通信によると、プラダはインドの伝統サンダル「コルハプリ・チャッパ」職人と協業して製作した限定版サンダル2000足を2月に販売する予定だ。

コルハプリ・チャッパルは靴底が平たいインドの伝統手工芸サンダル。プラダの限定版サンダルはインドのマハーラーシュトラ・カルナータカ地域で生産され、世界40カ所のプラダの店舗とオンラインで800ユーロ（約14万6200円）で販売される。実際、コルハプリ・チャッパルは1足1000〜3000ルピー（1720〜5170円）の庶民のサンダルだ。

プラダの役員ベルテーリ氏は「インド伝統サンダル製造業者の力と我々の製造技術・ノウハウを結びつける」と述べた。

今回のプラダの限定版サンダルは半年前にあったデザイン盗用批判と関連している。プラダは6月のファッションショーでT字ストラップサンダルを発表したが、デザインがコルハプリ・チャッパルと似ているという疑惑がインドのソーシャルメディアなどで相次いで提起された。

プラダはコルハプリ・チャッパルからインスピレーションを得たのは事実と認め、インド職人と協業の議論を始めた。