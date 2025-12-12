グループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）が、「シャネル（CHANEL）」ビューティーのグローバルアンバサダーに選ばれた。

シャネルは11日、JUNG KOOKがシャネルビューティーの新たなグローバルアンバサダーに起用されたと公式に発表した。

シャネルは「今回のコラボレーションを通じて、ブランドが志向する現代的クリエイティビティとアイコニックな感性を、新しい世代とより深くつなげていく」と明らかにした。

JUNG KOOKは世界の音楽シーンを代表するアーティストとして、強烈なパフォーマンスと独創的な芸術性、そして世代を超える影響力が世界的に認められてきた。シャネルのグローバルフレグランス＆ビューティー・クリエイティブリソースディレクターのトマ・デュ＝プレ＝ドゥ＝サン＝モー氏は、「シャネルはJUNG KOOKをグローバルアンバサダーとして迎えることができ、非常にうれしく、光栄に思っている」とし、「JUNG KOOKはシャネルハウスが追求する価値とエッセンスを完璧に体現する人物であり、新しい世代にインスピレーションを伝える彼の情熱と独創的な芸術性はブランドと深く共鳴する。今後展開されるコラボレーションがとても楽しみ」と伝えた。

JUNG KOOKも「シャネルビューティーと共にすることになり、本当にうれしく思う」とし、「シャネルは固有のアイコニックな価値を尊重しながらも、絶えず新しさを生み出す先駆的なブランドだと思う。僕自身も、自分だけの色を保ちながら新しい挑戦を続けるアーティストとして、シャネルとのコラボレーションが一層特別に感じられる」と感想を語った。