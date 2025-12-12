公開40周年記念の輝き！金きゃらじゃぱん「ビー・バップ・ハイスクール　40周年純金カード」

BICO・GHIが展開する「金きゃらじゃぱん」より、映画『ビー・バップ・ハイスクール』の公開40周年を記念した「純金カード」が登場。

1985年の公開当時、若者たちを熱狂させた伝説の不良映画の世界観を、色褪せない純金の輝きの中に再現したメモリアルアイテムです。

BICO・GHI「ビー・バップ・ハイスクール 40周年純金カード」

発売日：2025年12月12日

価格：各50,000円(税込)

素材：純金0.5g（純度99.99％）

サイズ：86×54mm

数量：各限定200枚

販売場所：金きゃらじゃぱん公式オンラインストア 他

昭和の青春を象徴する金字塔として語り継がれる『ビー・バップ・ハイスクール』。

映画公開から40年という節目を迎え、当時の空気感やツッパリたちの熱い魂を、永遠に輝きを失わない「純金」素材で表現しました。

ラインナップは、シリーズを彩ったポスタービジュアルを採用した全3種類。

昭和カルチャーとラグジュアリーが融合した、ファン垂涎のコレクションアイテムです。

ビー・バップ・ハイスクール(1985)純金カード

記念すべき第1作目の映画公開当時のポスタービジュアルをデザイン。

トオルとヒロシ、そしてマドンナが描かれ、熱い青春の始まりを刻み込んだ一枚です。

ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎哀歌 純金カード

シリーズ屈指の人気を誇る『高校与太郎哀歌』のポスターデザインを採用。

トオルとヒロシの再会や絆、激しい喧嘩と友情が交錯する物語の深みを、黄金の輝きと共に楽しめます。

ビー・バップ・ハイスクール高校与太郎完結篇 純金カード

シリーズのクライマックスとなる『高校与太郎完結篇』のビジュアルを使用。

伝説の終焉を純金の中に封じ込めた、40周年にふさわしい一枚です。

各カードには40周年オリジナルケースカバーと専用高級桐箱が付属し、各限定200枚での展開。

なお、2025年12月13日（土）には静岡県静岡市で開催される『清水 ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎祭』にて、1日限定の実物展示販売も行われます。

不滅の青春を形にした記念すべきコレクションに注目です。

