東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」に合わせて運行中の「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」が、2026年1月8日から内装のデコレーションを一部リニューアルされます☆

ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」リニューアル

リニューアル日：2026年1月8日(木)

ディズニーリゾートラインが、”ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ”に合わせて運行している「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」の内装デコレーションを一部リニューアル！

つり革に「ダッフィー＆フレンズ」それぞれのキャラクターをイメージした期間限定の装飾が施されるほか、窓は”ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ”デザインにラッピングされます。

さらに、「ダッフィー＆フレンズ20周年」 オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを35,000枚限定で販売。

”ダッフィー＆フレンズ20周年：カラフルハピネス”が、ディズニーリゾートラインと共に楽しめます☆

ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー

2025年4月8日から運行中の「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」は「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」に合わせて、2026年1月8日から内装のデコレーションを一部リニューアル。

つり革に「ダッフィー＆フレンズ」それぞれのキャラクターをイメージしたこの時期だけの装飾が施されます。

また、壁面や窓の一部に新たなデザインのラッピングが装飾され、車内はより華やかに☆

この時期だけの特別なリゾートライナーに乗って「ダッフィー＆フレンズ20周年」をお祝いできます。

※ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナーはイエローの1編成のみです

※運行期間が変更になる場合や、定期点検等により予告なく運行しない日があります

※運行時間は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

「ダッフィー＆フレンズ20周年」オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ

価格：1,100円(大人のみ)

販売枚数：35,000枚

販売期間：2026年1月8日(木)〜売り切れ次第販売終了

販売場所：リゾートゲートウェイ・ステーション、東京ディズニーシー・ステーション ※販売駅は予告なく変更になる場合があります

販売時間：全日11:00〜23:30まで ※販売時間は予告なく変更になる場合があります

購入方法：自動券売機でオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを購入することで、引換券が発行されます。同駅の引換場所にて引換券とオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを交換します。

※引換券に記載された引換期限を過ぎると引換券は無効になります

※引換券の紛失、盗難等について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任は負いません。また再発行はいたしかねます

その他：2026年3月19日(木)までの間の1日限り利用可能なフリーきっぷです。支払いは現金、交通系ICカード(カードタイプのみ)が利用可能です。ひとり1会計につき、5セットまで購入可能です。

オリジナルの台紙が付いたスペシャルフリーきっぷを販売。

”ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ”デザインのフリーきっぷが1枚セットされた台紙に「ダッフィー＆フレンズ20周年」デザインのフリーきっぷ5種類をコレクションすることができます。

詳しくはディズニーリゾートラインの特設サイトを確認ください。

オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷに飾れる「ダッフィー＆フレンズ20周年」フリーきっぷ

1日フリーきっぷ料金：大人700円／子ども350円

※売り切れ次第、販売終了となります

※販売駅については当日キャストにお尋ねください

台紙にセットする色とりどりの「ダッフィー＆フレンズ20周年」デザインのフリーきっぷ。

（二次元コードタイプ）は券売機購入できます。

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」デザインのフリーきっぷ

販売期間：2026年1月8日(木)〜3月19日(木)

「ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ」デザインのフリーきっぷ。

「ダッフィー＆フレンズ」の7人が虹のようにさまざまな色合いのコスチュームを着ています。

「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」 デザインのフリーきっぷA

販売期間：2026年1月8日(木)〜3月19日(木)

「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」デザインのフリーきっぷ。

カラフルにトッピングされたドーナツからお顔を出す「ダッフィー＆フレンズ」がかわいい☆

「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」デザインのフリーきっぷB

販売期間：2026年1月8日(木)〜3月19日(木)

「ダッフィー＆フレンズのフィルド・ウィズ・ジョイ！」デザインのフリーきっぷのデザインは、全部で2種類。

ドーナツを嬉しそうに抱えた「ダッフィー＆フレンズ」が描かれています。

「ダッフィー＆フレンズ 20周年：カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷA

販売期間：2026年3月19日(木)まで

「ダッフィー＆フレンズ 20周年：カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷ。

20周年をお祝いする衣装に身を包んだ「ダッフィー＆フレンズ」がレイアウトされています。

「ダッフィー＆フレンズ 20 周年：カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷB

販売期間：2026年3月19日(木)まで

こちらも「ダッフィー＆フレンズ 20 周年：カラフルハピネス」デザインのフリーきっぷ。

カラフルなシャボン玉に彩られた「ダッフィー＆フレンズ」のアートが使用されています。

”ダッフィー＆フレンズのハートフェルト・レターズ・オブ・フレンドシップ”に合わせ、内装のデコレーションを一部リニューアル。

2026年1月8日よりリニューアルされる、ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」の紹介でした☆

© Disney

※画像はすべてイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 台紙付き限定フリーきっぷも！ディズニーリゾートライン「ダッフィー＆フレンズ・カラフルハピネス・ライナー」リニューアル appeared first on Dtimes.