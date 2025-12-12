ビジネス需要に応える新拠点！国際自動車（横浜）「みなとみらい営業所」

国際自動車グループの国際自動車（横浜）が、神奈川県横浜市のみなとみらいエリアにハイヤーサービスの新たな拠点となる「みなとみらい営業所」を開設。

ビジネス需要が高まる横浜中心部において、アルファードやレクサスなどの高級車種を活用した迅速かつ高品質な移動サービスを提供します。

国際自動車（横浜）「みなとみらい営業所」

開設日：2025年12月15日（月）

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番1号

提供サービス：ハイヤー送迎（役員車、VIP対応、空港送迎など）

企業活動の拠点として発展を続けるみなとみらいエリアにおいて、より柔軟なハイヤーニーズに応えるために新設された営業所です。

ビジネス直結の交通アクセスという立地特性を活かし、企業の役員車送迎やVIP対応、空港送迎など、多様なシーンでの利用を想定しています。

今回の開設に合わせて、人気の高い「アルファード」や「レクサス」などの車種を増車。

「安心・快適・高品質」な移動体験の提供を通じて、地域に根ざしたサービスを強化していく方針です。

ビジネスの最前線である横浜・みなとみらいから、上質な移動時間を届ける新たなハイヤー拠点。

国際自動車（横浜）「みなとみらい営業所」の紹介でした。

