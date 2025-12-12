BTSの「Permission to Dance」のミュージックビデオ（MV）が、7億ビューを突破した。韓国メディアが報じた。21年7月に全世界同時公開した同曲のMVが、10日午後5時14分頃、YouTube（ユーチューブ）再生7億回を突破した。BTSは通算10曲目の7億ビューのMVを保有することになった。

「Permission to Dance」は、ダンスポップ・ジャンルで、疲れた1日を送ったすべての人々に「ダンスは心行くままに思う存分踊っても良い」という話を伝える。韓国メディアのヘラルドPOPは12日「特に新型コロナウイルスのパンデミック時期に発表され『大変な状況だが、ダンスと歌を通じて自由と幸せを探そう』『それでも人生は続く』という温かい慰労を伝え、感動を与えた曲」と紹介した。

同曲は発表当時、米国ビルボードメインソングチャート「ホット100」1位になり、7週連続チャートインした。この曲は米国レコード産業協会が50万ユニット以上販売された音源に付与する「ゴールド」認証を獲得した。

BTSは来春のカムバックを控え、相変わらずの人気と存在感を示しており、新しいワールドツアーに対する期待もさらに高まっている。