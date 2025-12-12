〈「ホテルに誘ってるメールもあったんだから！」妻にマッチングアプリ使用がバレた『40代既婚男性』の放った“意外な言い訳”〉から続く

「突き飛ばされたり、手を上げられる事もあります。あざになった事も……」

35歳の彩子さんは、夫のDVに悩まされてカウンセラーの下を訪問した。手を上げられたときの写真は証拠としてすべて残しているという。しかし、その後に夫をヒアリングすると、全く違う事実が明らかになり――。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。

長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。なお、プライバシーへの配慮から本文中の名前は全て仮名。



DVに悩まされていると主張する妻だが…… 画像はイメージ ©yamasan/イメージマート

彩子さん（35歳）は夫のDVについて悩んでおり、夫婦で相談に来ました。

「怒鳴られる事はしょっちゅうですし、突き飛ばされたり、手を上げられる事もあります。あざになった事もあるので、今後の為に全て写真に残しています」

夫からの暴力による怪我の写真や、怒鳴られている時の音声を残しているという妻は実は少なくありません。いざ離婚を考えた時の為と皆さん言います。

「暴力を振るっているのは本当ですか？」

夫の悟さん（38歳）に私は尋ねました。

「私は、暴力を振るっているつもりは……」

「こうやって夫は認めないんです」

彩子さんが強い口調で言いました。

2人には子どもはいないとの事。彩子さんは専業主婦ですが、家事が得意ではないため、家事全般を悟さんが積極的にやっていて、彩子さんもその点は不満はないそうです。

「でも、夫は何年か前にキャバクラに通っていた事があって。今でも時々怪しい行動があるので『携帯見せて』って言うと、必死に抵抗して。そういう時に暴力を振るうんです」

「僕は浮気なんて……」

悟さんがそう言うと彩子さんは、「信じられる訳ないでしょ。前科があるんだから」と遮ります。夫婦が揃っていると話しにくい事もあります。まず私は悟さんの言い分を聞く事にしました。

「先に手を出すのは妻の方なんです」

後日、悟さんだけに来てもらい、話を聞きました。

「暴力は、本当なんですか？」

改めて聞きます。すると、悟さんが、「あの……。僕の話は妻には……」と尋ねて来ました。

「大丈夫ですよ。悟さんからお聞きした話をそのまま彩子さんに話す事はありません。聞いてもらう必要があると思った時には、悟さんに確認してからお伝えします」と私が答えると、はあと安心したようなため息をつきました。

「先に手を出すのは妻の方なんです。私は止めようとして手首をつかんだり、肩を押さえたりはしますが、私から手を上げる事はありません」

「彩子さんは怪我をしたこともあるっておっしゃってましたが」

私がそう言うと、悟さんは首を横に振りながら言います。

「手首をつかんで、あざになった事は確かにありましたけど、それだけです」

悟さんは続けます。

「妻は僕の浮気をずっと疑っていて、携帯を見せろと言って取り上げようとするので、妻を押さえようとするんです。もう手が付けられなくなるので。付き合いで何度かキャバクラに行った事はありますけど、浮気なんてしていません。今も後ろめたい事がある訳ではないですが、何で怒り出すか分からないので、携帯を見せるのは……」

悟さんの話と彩子さんの話は大きく違っていますが、夫婦で話が一致しないことはよくあります。カウンセリングはどちらの言い分が正しいかを判断する場所ではありません。それぞれの感じ方を聞き、解決策を探していくことが重要なのです。

「彼女がカッとなった時は、僕が我慢すればいい」

悟さんは経済的に厳しい家庭で育ち、両親は2人とも真面目で、我慢と努力が美徳という考えだったそうです。生活も質素倹約が基本。

「生活に困るという事はありませんでしたが、友だちの持っているゲームを欲しいと言っても買ってもらえませんでした。『我慢しなさい』と言われて。それにも慣れて、だから特に不満もなくて」

次第に弱音は吐かなくなり、我慢と努力が身についたと言います。

「妻と出会って、思った事を全て口に出すし、感情も全てぶつけてくるし。そういう所が自分にはないので、魅力に思えました」

心理テストの結果、真面目で自分が決めた事は貫き通す意志の強さや、自分の感情を抑え込む傾向が見られました。彩子さんに対する愛情はあり、仲良く穏やかに過ごしたいと思っているけれど、今はどう接していいか分からない戸惑いもあるようです。暴力を振るうような衝動性は認められませんでした。

「彩子さんに対しても、ずっと我慢して来たんですか？」

悟さんは少し困った表情を浮かべながら言いました。

「彼女は大事に育てられた人なので、僕も大事にしてあげなきゃ、と。だから家事も出来るだけやって来ましたし、彼女がカッとなった時は、僕が我慢すればいいんだ、と思って来ました。でも彼女の怒りはおさまらないし、疑いも消えないし……『DVだ！』と言われてもうどうしたらいいのか……」

山脇 由貴子