Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Þ¤Ä¤¤ê¤Ê¡Ê28¡Ë¤¬12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»Å»öÉüµ¢¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ä¤¤Ï11·î1Æü¤Ë½Ð»ºÊó¹ð¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡ÖµÞî±¡ª¤ª»Å»ö¤Î¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈABEMA³ÊÆ®¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNOAH TIME LIVE¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡Ö½ÀÆð¤Ë¤Þ¤¿·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°NOAH¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»º¸å1¥ö·î¡¢¿ÈÂÎ¤Ï´°Á´¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¡°ú¤Â³¤¿ÈÂÎ¤òÏ«¤ê¤Ä¤Ä¡¢»Ò°é¤Æ¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÉü³è¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È¡¢´°Á´Éüµ¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡ÖÌµÍý¤·¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À¿ÈÂÎ¤Ï´°Á´¤ËÌá¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç·ã¤·¤¯¿ÈÂÎ¤ò¾ÃÌ×¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¹µ¤¨Ãæ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀ¤¤Î»º¸å¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐÌµÍý¤»¤ºµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª¼þ¤ê¤â½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¤ï¤¿¤·¤â¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÌá¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤Ä¤¤Ï7·î3Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¡×¤¤ç¤ó¤È¤Î·ëº§¤ª¤è¤ÓÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£11·î1Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÌµ»ö½Ð»º¤¬½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤À¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤ÃË¤Î»Ò¤¬°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£