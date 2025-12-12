お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明（54）が11日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に、相方の矢作兼（54）とともに生出演。元サッカー日本代表の鈴木隆行氏（49）とフットサルで対戦したと明かした。

小木は同番組内で毎週のようにフットサルをやっていることを明かしている。小木が「この間、隆行、鈴木隆行が来て」と切り出すと、矢作は「小木の天敵？ 知ってる？ 鈴木隆行って日本代表のFWよ」と反応した。続けて「小木と有吉（弘行）でケンカになって。ゲームでね」と補足。小木も「ゲームでちょっと、いざこざ起きて。向こうもそれを覚えているのか、挑んできてさ。俺に」と語った。

そして小木は「向こうのフジテレビチームに入ってきて。戦いだったんだろうね。向こうは49歳で。まだまだ若いのよ。やっぱちょっと俺よりうまいぐらい」と語り、ラジオブース内は大爆笑。「足元はうまいんだもん」と褒めつつも「変わらないよ、レベル的には。若い分、6歳の差だろうな。49（歳）なら、それぐらいやれた気もするし」と語った。

矢作から「元日本代表だよ？」と言われ、小木は「お互い見せ場はつくってるし」と主張。さらに矢作から「仲直りしたの？」と聞かれ「仲直りはしてない。ずっと敵として戦ってるから。お互いイチャモンつけながら。『どうせ吹かすぞ！』とかさ、そんなようなこと言ったり」と語った。

鈴木氏は1976年（昭51）6月5日、茨城県日立市生まれ。日立工高から95年に鹿島入り。川崎Fなどへの期限付き移籍を経て、00年に鹿島の3冠獲得に貢献。02年からはゲンク（ベルギー）やレッドスター（セルビア）でプレー。米国にも渡り、11年から4年間は故郷の水戸でプレー。日本代表には01年から定着し、初先発の同年コンフェデレーションズ杯カメルーン戦で2得点。国際Aマッチ通算55試合出場11得点。182センチ、75キロ。妻はモデルの橋本優子。