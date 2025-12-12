¡Ø¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡È´¶ÎÞÊó¹ð¡ÉÂ³¡¹¡¡ÆîÇÈ¥¢¥Ê¡¦ÀÖ²®¥¢¥ÊTOP2¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¾å°Ì¤Ë¡¡TBS¥¢¥ÊÌö¿Ê¤Ë¶Ã¤¯À¼¤â
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï12Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òÈ¯É½¡£1°Ì¤ËTBS¤ÎÆîÇÈ²í½Ó¥¢¥Ê¡¢2°Ì¤ËÆ±¶É¡¦ÀÖ²®Êâ¥¢¥Ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNS¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢Æ±¶ÉÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¡Á°8¡§00¡ËÆâ¤Ç¡¢Á°½µ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ø¹¥¤¤Ê½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤ËÂ³¤¡¢Æ±ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¹¥¤¤ÊÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òÆÃ½¸¡£1°Ì¤ËÆîÇÈ¥¢¥Ê¡¢2°Ì¤ËÀÖ²®¥¢¥Ê¤¬Æþ¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÃæ¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ²®¤µ¤ó¡×¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¡×¡ÖTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤Ê¤É¤¬´ØÏ¢¤¹¤ë¥ï¡¼¥É¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¾å°ÌÆÈÀê¤¹¤ëÆüÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡1°Ì¡¡2°Ì¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤«µã¤±¤Æ¤¤¤¿Ä«¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö½Ð¶ÐÁ°¤Ë¥é¥ô¥£¥Ã¥È¸«¤Æ¤¿¤±¤É¡¡·ë²Ì¸«¤ÆÎÞ¤Ç¤Þ¤·¤¿¡¡ÆîÇÈ¤Á¤ã¤óÀÖ²®¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¦¥ë¥¦¥ë¤Ç¤·¤¿¡ªµã¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È³Ú¤·¤¤ÈÖÁÈ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È´¶ÎÞÊó¹ð¡É¤Ê¤É¡¢´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿¿»Ò¤Á¤ã¤ó¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤¦¹Í¤¨¤ë¤È2¿Í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¹â¤¤¤Î¤â¤¢¤ë¤Ê¡Ä¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¹¥´¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤Î±Æ¶ÁÎÏÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¡ÖÆîÇÈ¥¢¥Ê¡¢ÀÖ²®¥¢¥Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ªTHE TIME»Ï¤Þ¤Ã¤¿Åö½é¡¢¶âÍËÆüMC¤¬¶É¥¢¥Ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡ØTBS¤Ï°Â½»¥¢¥Ê¤È¹¾Æ£¥¢¥Ê¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç°ìµ¤¤ËÁ´¹ñ¶è¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊõ¸Ë¤Ë¡ÄTBSÀ¨¤¤¡×¤È¡¢¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ä¡¢TBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀª¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
