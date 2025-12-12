映画『おしゃれキャット』マリー、新コレクション12・16先行発売 セーター＆スカート＆トートほか
ウォルト・ディズニー・ジャパンは19日より、ディズニー・アニメーション映画『おしゃれキャット』公開55周年を記念した新コレクションを、ディズニーストア店舗で発売。ディズニーストア一部店舗（※）とディズニー公式オンラインストアでは、先行して16日より順次発売する。
【画像】ディズニー映画『おしゃれキャット』新コレクションずらり！（一覧）
おしゃれに興味津々な子ネコの「マリー」が、ミュールよりもリボンに夢中になってしまうオリジナルアートを用いたアイテムを展開。リボンやチュールなどの素材を組み合わせ、マリーらしい上品でガーリーなデザインに仕上げた。ツンとしたちょっぴり生意気で可愛いマリーの表情が特徴となっている。
ラインナップは、頭のリボンを気にしてどこか不機嫌そうな表情がキュートなぬいぐるみをはじめ、やわらかな色合いと細めのリボンがポイントの雑貨やファッションアイテムが充実。フリルが華やかなクッションにもなるブランケットや、黒いリボンを飾ったポーチ、キーチェーンなど、自宅でも外出先でも活躍しそうなアイテムとなっている。そのほか、セーターやブルゾン、ストールなどは、ふんわりと可愛いデザインで冬のおしゃれ気分を盛り上げる。
なお、『おしゃれキャット』マリーをモチーフにした、ファッションブランド「LANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）」との共同企画商品も販売中。マリーのチャームやリボンが揺れるたびに、気分が華やぐ上品なデザインとなっている。高級感のある素材と細部までこだわった繊細なデザインが、毎日のおしゃれをワンランクアップさせる。
※ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店
