「言葉がない…ぼう然」各地で相次ぐ信号無視の瞬間…「完全に赤」なのに発進・猛スピードで右折する配達車両　パッシングされても強引に突っ込む車も

「そのタイミングで行っちゃうの?」という危険な信号無視の瞬間が、相次いでカメラに捉えられた。

危険…信号無視で走り出す車

埼玉・川口市で11月8日午前11時半頃に撮影されたのは、危険な信号無視の瞬間だ。

現場は多くの車や自転車が行き交う道路だった。すると前の車が赤信号にも関わらず、走り出してしまう。

目撃者は、「見切り発車なのかなと思ったら完全に赤だったので、何を見て発進したんだろうと。家族4人で乗っていたんですけど、みんな言葉がないというか、ぼう然としちゃった。びっくりしたというのが正直なところ」と呆れた様子で話している。

まさかのタイミングで進入してきた車を、思わず振り返る人の姿も見られる。通過から10秒ほど経って、ようやく青信号に切り替わった。

配達車両が堂々と…信号無視

東京・目黒区でも4日午前11時過ぎ、驚愕の信号無視がカメラに捉えられていた。

当時、配達車両が信号が黄色から赤になった後、スピードを上げて右折していった。

目撃者は、「止まればいいのに、猛スピードでなぜか交差点を抜けて行ったというのは怖かった」と恐怖を語っている。

この直前には道に不慣れだったのか、交差点直前で直進車線から左折車線に進路変更する様子が記録されていた。

目撃者はプロの配達員に対し、「大変なのは分かります、軽貨物。だけど信号とか守ろうよと」と話していた。

赤信号無視で交差点に進入であわや

一方、栃木・宇都宮市で11月28日午後4時過ぎに撮影されたのは、事故を起こしかねないタイミングで交差点に突っ込んでいく瞬間だ。

赤信号に右折矢印信号が点灯しているにも関わらず、直進車は交差点に進入していた。目の前では対向車が右折を始めたタイミングだった。

目撃者は、「（右折待ちをする）対向車にパッシングされて、ブレーキかけて避けるような、そういう挙動だったので本当に危ないなと」と指摘している。

もし対向車線の車が右折していたら、衝突していた可能性もある危険な行為だ。車はそのまま走り去ったという。

（「イット！」 12月11日放送より）