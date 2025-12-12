がん闘病中のミュージカル俳優川口竜也（58）が12日までにインスタグラムを更新。9回目の抗がん剤治療が始まったことを報告した。

「9回目の抗がん剤治療！！明後日まではこの相棒の哺乳瓶？と一緒です」と容器を手にした写真をアップ。「今の所、体調としてはやはり手足の痺れ 鼻が寒い時にツーンとなるあれの数倍強いのがあるのと だるさ、食欲はなくなりそう（昼は食べた）それだけだから、他に闘ってる方よりはだいぶマシなんだと思う ありがたや」と体調を説明した。

家族からのサポートや、仲間、ファンからの温かいメッセージに「全てに愛を見つけられて幸せ」と感謝し、「ここから3、4日はしんどいけど乗り越えたら舞台とライブに邁進します」と意気込みをつづった。

川口は8月4日、出演予定だったミュージカル「ジャージー・ボーイズ」の公式サイトで、体調不良のため一部公演を休演することが発表されたことを受け、自身のインスタグラムに投稿した動画で、がんを患っていることを公表。病院で受けた検査の結果について「大腸がんから転移しての肝臓がんということで、手術はできない」状態だと説明していた。