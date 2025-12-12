〈「突き飛ばされたり、あざになったことも」DVに悩むと主張する『30代専業主婦』だが…夫にヒアリングして分かった『驚愕の事実』〉から続く

「彼女は大事に育てられた人なので、僕も大事にしてあげなきゃ、と。だから家事も出来るだけやって来ましたし、彼女がカッとなった時は、僕が我慢すればいいんだ、と思って来ました」

38歳の悟さんは、妻・彩子さん（35）から受けているDVについてこう話す。裕福な家庭で育ち、甘やかされて育った彩子さんは感情のコントロールが弱く、時に衝動的になってしまう傾向があるという。そんな彩子さんは、自身の行動についてどう思っているのか。

年間に20万件弱も発生している「離婚」。夫婦の衝突や、それぞれの抱える葛藤の行きつく果てといえるが、その前段階でお互いのことを理解し合えれば「壊れかけた夫婦」は再生できる。長年、多くの夫婦と向き合ってきたカウンセラー・山脇由貴子氏による新著『夫婦はなぜ壊れるのか カウンセリングの現場で見た絶望と変化』から、一部抜粋してお届けする。



妻のDVが問題化している夫婦、それぞれの思いとは？ 画像はイメージ ©siro46/イメージマート

彩子さんの方は、悟さんの言う通り、裕福な家庭で育ち、両親と5歳上の兄からも可愛がられて育ったそうです。

「親から𠮟られた記憶はありません。家にはお手伝いさんがいて、その人にも可愛がられました。あと、祖父母にもすごく可愛がられました」

欲しい物はなんでも買ってもらえたし、自分でも甘やかされて育った、と思うそうです。大学卒業後は父親の知り合いの会社に勤めたけれど、実家暮らしで、買い物は父親のカード。悟さんは普通のサラリーマンなので、両親は最初、結婚に反対したけれど、悟さんの誠実な人柄が認められ、賛成してくれたそうです。

心理テストの結果、大切に守られて育ち、自分に自信があり自己評価が高いことから、否定されたり、ないがしろにされる事を極端に嫌う傾向があり、人からの攻撃には過敏。ただ、感情のコントロールがやや弱く、物事が思い通りに行かない時に衝動的になる傾向も認められました。

夫に対する愛情はありますが、現在は、不信感を抱いています。ただ、もっと優しくして欲しい、甘やかして欲しい、という思いも抱いているのが分かりました。

夫婦同席のカウンセリングでそれぞれの結果をお伝えしました。重要なのは、どちらが暴力を振るったかをはっきりさせる事ではなく、あくまで夫婦関係の改善法を見つけ出すことです。

「ご主人は彩子さんをとても大切に思っていますし、仲良く、穏やかに過ごしたいと思っています。テスト結果からは、浮気をしているとは思えませんでした」

夫にDVをする「妻の言い分」

私がそう伝えると、「でもキャバクラには……」と彩子さんが言うので、私は続けました。

「過去にキャバクラに行ったのは事実だと悟さんも言っています。でも重要なのは、過去の事をきちんと終わりにして、現在を見て、これからを考える事ではないでしょうか」

それを聞いて彩子さんが言います。

「でも、夫は『絶対幸せにする』って言ったのに、裏切るなんて私、許せなくて」

「思い出すと腹が立ちますよね」

私がそう言うと

「ものすごく腹が立ちます。もう怒りが抑えられなくなって」

彩子さんが自分から言ってくれました。

「彩子さんはカッとなると感情が抑えられない傾向が少しだけあります。もちろんそれが悪いということではなく、悟さんは自分の気持ちをちゃんと伝えてくれるところも彩子さんの魅力だと言っていました。でも、悟さんはそれをどうやってなだめたらいいのか分からなくて困っているんです」

彩子さんは一瞬口をつぐみ、さらに言いました。

「確かに親からも、子どもの頃、かんしゃくを起こすと大変だったって言われます。親は、私たちが甘やかし過ぎたんだろうって。でも、私がカッとなったからって夫の暴力は許せません。男性の方が力が強いのは間違いないですし」

「そうですね」と私は頷き、

「彩子さんにとって、暴力と感じられるような事は今後一切やめて頂かなくてはなりません。悟さんも自分が思っている以上に力が入っている事もあると思うので、気をつけて頂いて。さらに、彩子さんを押さえなくてはいけない時は『ごめん、手をつかんで押さえるよ』と先に一言伝えるか、落ち着かせる為に抱きしめてあげるとか、方法を変えてみましょう」と2人に伝えました。

「でもまずは、諍いになる原因をどうやってなくすかです。ここは彩子さんに頑張ってもらって、過去の事を終わりにして、今の悟さんを信じてあげる事から始めてはどうでしょうか」

「もっと私の話を聞いて欲しいし、優しくして欲しい」

彩子さんが黙ってしまったので、私は尋ねました。

「どうしたら信じられそうですか？」

彩子さんは顔を上げ、答えました。

「もっと構って欲しいです。家事をやってくれるのは助かりますけど、私は手料理じゃなくて買って来たものでもいいので、料理するくらいなら私にもっと構って欲しいし、部屋も多少汚れていてもいいので、もっと私の話を聞いて欲しいし、優しくして欲しいです。私に構ってくれないのに、他の女性に時間を使うなんて、それが許せないんです」

これが彩子さんの本音です。

「女性というのは、夫からの関心を求め続けるものです。彩子さんはそれがちょっと人より強いかもしれません。でもそれは、悟さんに愛して欲しいという事なので、決してお2人にとって悪い事ではないんです。悟さんは、家事に使っている時間を、彩子さんと過ごす時間に変えるようにしてみて下さい」

私がそう言うと、悟さんは、

「大事にしているつもりだったんですけど、伝わっていなかったんですね」とつぶやきました。

「やり方は人によってさまざまですから。彩子さんの望む方法ではなかった、という事です」

私はそう言った後、彩子さんに、

「浮気してるんじゃないかと思った時は『浮気してないよね？』『私の事好きだよね？』と確認するようにして下さい。携帯を見ようとするのは……皆さんにお伝えしていますが、私は賛成しません。夫婦でもプライバシーはありますし、夫婦の事でちょっとした愚痴を誰かに言いたい時もあるし。それを黙認する事が夫婦関係を良くしている面もあるので」と話しました。

（山脇 由貴子／Webオリジナル（外部転載））