女優の北川景子（39）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にゲスト出演。同局朝の連続テレビ小説「ばけばけ」出演を2度も断っていたことを明かす場面があった。

「ばけばけ」で北川は高石あかり演じるヒロイン・松野トキの親戚で、実は産みの母でもある雨清水タエを演じている。

朝ドラ初出演となる北川は5歳の娘と1歳の息子を育てる母でもあり、最初は子育て中でもありオファーを受けるか悩んだと振られると、「両立というのはまずできないと私は常日頃考えていて、私が働いている時は、家族だったり、シッターさんとか、いろんな方のお力を借りるしかないので、両立っていうのはできないけれども」とコメント。

「まあ今回朝ドラの話を頂いた時に、まあ難しいだろうなと思って2度ほどお断りをしたんですが、それでもって言っていただいて」と告白し、「例えば1カ月に1回とか、ぎゅっとまとめるからどうでしょうっていう提案をいただいて」とも語った。

そのため「それだったらどうだろうって夫にも相談して。家族にも相談して。ぜひ出てほしいって最終的には家族が背中を押してくれたのでやりましたけど」と夫で歌手のDAIGOに相談し、受けることを決意したという北川。

それでも「誰かが体調を崩したりすると、もう本当に…。みんなが元気じゃないとはまってないと言いますか、本当に綱渡りで。でもなんとかきょうまで撮影することができたので。本当に支えてくれた方々に感謝をしています」と笑顔で話した。

撮影は大阪であったため「ぎりぎりでしたね。どうしても1泊、2泊の泊まりになってしまう時に、夫は大変だったんじゃないかなと思いますし、私は私で今頃どうなっているかな…って、気になったりしながら」とも話したが、「でも本番は割り切って、家のこと忘れてやろうって感じでやりました」と振り返った。

家族は「凄く喜んで見てくれているので、結果として本当に挑戦させていただいて良かったなと感謝してます」と目を細めた。