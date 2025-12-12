メーカー・卸間の物流垂直統合 三菱系BLPと新潟輸送が菓子共同センター

三菱食品の子会社ベスト・ロジスティクス・パートナーズ（小谷光司社長、以下BLP）は、亀田製菓の子会社である新潟輸送と群馬県邑楽郡板倉町に菓子共同物流センターを10月から稼働させた。BLPが契約する約1800坪の倉庫内に、三菱食品の菓子物流センター（群馬菓子DC）と、新潟輸送が担う菓子共同配送事業の北関東共配センターを併設することで、菓子物流の効率化につなげる。

三菱食品をベースカーゴとするBLPの卸物流拠点と、亀田製菓をベースカーゴに菓子メーカー各社との共同配送物流を行う新潟輸送の北関東物流拠点を同一建屋内で運営することにより、メーカー・卸間の配送車両を削減する。年間約300台程度の削減を見込んでおり、年間約14tのCO2排出量削減につなげる。

また、併設物流センター内の庫内運営を新潟輸送に集約することで、両社の物流センターに必要な庫内作業者および施設設備の共有化を図り、イニシャルコスト・ランニングコストを圧縮。併設物流センター化により、両社の配送車両・配送ルートを一元化することで、車両稼働率の改善にもつながるという。

菓子物流はバラ積み・バラ降ろしの物流形態が多く、入荷待機問題などの懸念につながっていた。今回の取り組みは、メーカー物流と卸物流を融合することで菓子物流の効率化を進めるとともに、同拠点ではパレット物流を推進する。BLPと新潟輸送では「同拠点を活用し、菓子物流のさらなる効率化と物流事業の拡大に向けて取り組みを強化する」とコメントした。