12月11日、後藤真希がInstagramを更新した。

【写真】ほっそり美スタイルが際立つ全身SHOTなども公開

後藤は、自身のInstagramアカウントにて、「普段からザバスの シェイプ＆ビューティ ミルクティー風味のプロテインを飲んでいてお世話になっているザバスの発表会に参加してきました！」と報告。

続けて、「新商品が発売されるのすっごく楽しみです」「みんなもザバスのプロテインおすすめだよ！」とコメントしつつ、フリルがついたオフショルダーのトップスにブルーのロングスカートを合わせた衣装姿で、美しいデコルテやほっそりとしたお腹を披露している写真などを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「艶々のお肌と綺麗オーラが半端ない」「うっとりしました」「いつ見てもお綺麗です」「コーデ似合ってて凄く可愛い」などの声が寄せられていた。

1999年にモーニング娘。3期メンバーとしてデビューして人気を博し、2001年には『愛のバカやろう』でソロデビューも果たした後藤。その美しいボディも注目を集めており、12月25日には大きな話題を呼んだ写真集「flos」の未公開アザーカットを収録した電子版限定写真集が発売予定だ。

画像出典：後藤真希オフィシャルInstagramより