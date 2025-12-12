渡辺満里奈、18歳息子の手紙に涙腺崩壊「この子は、幸せになる力を持ってる！」

タレントの渡辺満里奈が11日に自身のアメブロを更新し、18歳になった息子からの手紙に感動し涙したことを明かした。

この日、渡辺は「12/9、息子の誕生日」と切り出し「お友だち家族も来てくれてお誕生会をしました」と報告。矢印がデザインされた特注ケーキの写真を公開し「矢印は未来に向かってる どこへでもいけるよ、という思いを形にしてもらったケーキ」と説明した。

続けて、これまでの子育てについて「まったく完璧じゃないしああすればよかった こうすればよかったかな なんてことがたくさん出てくる」と回想。「私は力になれてたのかなとか思ってた」と母親としての葛藤を吐露した。

しかし「息子が、18歳という節目に形に残るものがほしくてと書いてくれた手紙を読んでくれて、涙腺崩壊」したことを告白。「あー、大丈夫 この子は、幸せになる力を持ってる！と思えました」と心境の変化をつづり、息子へ「傷ついたり失敗したりを繰り返して優しい人になってほしい」「息子が紡ぐ新しい物語を楽しみにしてます」とエールを送った。

最後に、夫でお笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤も感動していたようで「そしてもう一回、号泣する夫を載せときます」と、涙する名倉の写真を公開し、ブログを締めくくった。