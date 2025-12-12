Íèµ¨½éJ2¤ÎÈ¬¸Í¡¢¹â¶¶Í¦µÆ»á¤Î¿·´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÈ¯É½¡ª¡¡²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿ÀÐùõ¿®¹°Á°´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤
¡¡¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï12Æü¡¢¹â¶¶Í¦µÆ»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¾å¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡È¬¸Í¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¹â¶¶Í¦µÆ´ÆÆÄ ½¢Ç¤¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò·ÇºÜ¡£¤Þ¤º¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ËÁø¤ï¤ì¤¿ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¤È¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤Éüµì¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢8Æü23»þ15Ê¬º¢¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ï¹â¶¶Í¦µÆ»á¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¶¶»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×
¡Ö¤³¤ÎÅÙ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡¢¹â¶¶ Í¦µÆ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï2025¥·¡¼¥º¥ó¡¢³§ÍÍ¤ÎÂô»³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¡¦¤´À¼±ç¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Èá´ê¤ÎJ£²¾º³Ê¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤äÍýÇ°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡ØÈ¬¸Í¤é¤·¤µ¡Ù¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ø¿·¤¿¤ÊÈ¬¸Í¡Ù¤òÄÉµá¤·¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Ï¡ØJ2¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¬¤¡¢»þ¤Ë¤ÏÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÐ¤Ë¸åÂà¤Ï¤»¤º¡¢¼ÂÄ¾¤Ë¡¢¶òÄ¾¤Ë¡¢Å¥½¤¯¡¢Çç¤¤¤Ä¤¯¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡¢°ì¸«³Ê¹¥°¤¯¸«¤¨¤ë»Ñ¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤âÈþ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·Á°¿Ê¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢ÎÏ¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª ¥Á¡¼¥à¡¦¥¯¥é¥Ö¡¦¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¡¢¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤·Ê¿§¤ò°ì½ï¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢1978Ç¯3·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î47ºÐ¡£¼Ò²ñ¿Í¥Á¡¼¥à¤Î·²ÇÏFC¥Õ¥©¥ë¥È¥Ê¤äÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ê¤É¤ËºßÀÒ¤·¡¢2005¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤äÉÙ»³¿·¾±¥¯¥é¥Ö¡Ê2020¡Á2022¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£2023¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÈ¬¸Í¤Î¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢È¬¸Í¤Ï2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤ËJ2¼«Æ°¾º³Ê·÷Æâ¤Î2°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎJ2¾º³Ê¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6Æü¤Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤òJ2¤ËÆ³¤¤¤¿ÀÐùõ¿®¹°´ÆÆÄ¤¬²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤òÍýÍ³¤ËÂàÇ¤¡£¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÄ©Àï¤òÁ°¤Ë¡¢¿·´ÆÆÄ¿Í»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
