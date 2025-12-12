DAZN、J1昇格PO緊急無料配信決定！ 17年ぶり帰還をめざす千葉、5年ぶり復帰に挑む徳島が激突
DAZNは12日、今月13日に控えた明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝のジェフユナイテッド千葉vs徳島ヴォルティスの一戦を、緊急無料配信することを発表した。
千葉は2025明治安田J2リーグで最終節まで優勝の可能性を残しながら、最終的には20勝9分9敗の成績、2位のV・ファーレン長崎とはポイント差がわずかに「1」の勝ち点「69」で3位フィニッシュとなった。一方の徳島も、最終節の開催前までは自動昇格の可能性を残しながら、最終的には18勝11分9敗の勝ち点「65」を積み上げ、4位でシーズンを終えていた。
そんな両者は今月7日、それぞれ明治安田J1昇格プレーオフ2025準決勝を劇的な形で制してきた。千葉は後半立ち上がりの時点で、RB大宮アルディージャに0−3と敗れていたものの、ここから猛攻をスタート。71分にFWカルリーニョス・ジュニオの得点で反撃の狼煙を上げると、その後は17歳のMF姫野誠が中心に立ち、4−3と逆転勝利を達成。史上稀に見る劇的な形で、決勝の舞台に駒を進めていた。
対する徳島は、前半から試合の主導権を握りながら、ジュビロ磐田に“ワンチャンス”をモノにされ、FW佐藤凌我のゴールで1点ビハインドを強いられる。試合はこのまま終盤へ向かったが、82分にMF岩尾憲のサイドチェンジを起点として攻撃へ転じると、最後はFWトニー・アンデルソンが値千金の同点ゴールを奪い、1−1でタイムアップ。大会レギュレーションにより、年間順位が上の徳島の勝ち抜けが決まっていた。
千葉にとっては11シーズンぶり、徳島にとっては6シーズンぶり（※2019シーズンはJ1参入プレーオフ。勝ち抜いたチームがJ1で16位のチームと対戦していた）となる決勝の舞台。千葉は17年ぶり、徳島は5年ぶりとなるJ1復帰に向けて、相まみえる。
試合は2025明治安田J2リーグを3位で終えた千葉のホーム『フクダ電子アリーナ』にて、13：05にキックオフを迎える。
