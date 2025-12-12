G大阪DF中谷進之介が左肋骨骨折…最終節・東京V戦で受傷、現状では全治期間不明

ガンバ大阪は12日、元日本代表DF中谷進之介の負傷内容をクラブ公式サイト上で発表した。



G大阪のクラブ公式サイトは「中谷 進之介選手の怪我について」と題したリリースを掲載した。同サイトによると、中谷は6日に行われた2025明治安田J1リーグ第38節（最終節）に行われた東京ヴェルディ戦（〇 4−1）で受傷。検査の結果、左肋骨骨折と診断された。なお、同サイトは中谷の全治期間について明らかにしていない。



中谷は、1996年3月24日生まれの29歳。柏レイソルユースで育成を受け、2014シーズンにトップチームへと昇格した。その後は名古屋グランパス在籍を挟み、2024シーズンにG大阪へと完全移籍で加入。G大阪では公式戦通算88試合に出場して9ゴール1アシストをマークしている。