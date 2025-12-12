ハーブと果実のフレッシュな香りに、フランキンセンスの深みが寄り添う。優雅な時間を提供する【ニールズヤードレメディーズ】のルームフレグランススプレーがAmazonに登場中‼
人が集まる場所に、心地よい調和をもたらす癒しの香り【ニールズヤードレメディーズ】のルームフレグランススプレーがAmazonに登場
ニールズヤードレメディーズのルームフレグランススプレーは、ハーブや果実のフレッシュな香りに、フランキンセンスの奥深いニュアンスを重ねた、繊細で調和のとれたアロマブレンドである。
コパイバ、ゼラニウム、パチュリー、オレンジ、ベルガモット、マージョラム、クラリセージといった植物の恵みが、空間にやさしく広がり、まるでイングリッシュガーデンに足を踏み入れたような、穏やかで心落ち着くひとときを演出する。
リビングやオフィスなど、人が集まる場所にふさわしい香りは、空気に静かなリズムをもたらし、会話や思考を自然に整えてくれる。
深呼吸したくなるような空間づくりに、香りの力を添えてみてはいかがだろうか。
