イケメン大集合！ “バチェロレッテ忘年会”ショットに反響「懐かしい顔ぶれ」「今でも仲がいいのすごい」
Amazon Prime Videoの婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン2でバチェロレッテを務めた尾崎美紀さんは12月11日、自身のInstagramを更新。イケメンたちとの忘年会ショットを公開しました。（※崎はたつさき）
【写真】イケメン勢ぞろいの忘年会ショット
尾崎さんは、「放送から3年くらい経ったけど、変わらずみんなの活躍を聞くと嬉しいし思い出話もたくさんできる大事な仲間 おもしろすぎるYouTubeも撮ったのでぜひ見てください」とも報告しました。
コメントでは、「懐かしい顔ぶれ 皆さんお元気そうで嬉しいです!!」「華やかな人が多くて好きです！そして今もこうして集まる仲の良さ素敵」「懐かしいっていう気持ちが大きい！」「完璧なるバチェロレッテでした」「今でも仲がいいのすごいです」「みきさんがかわいくて綺麗で素敵すぎる」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「懐かしいっていう気持ちが大きい！」「バチェロレッテ忘年会」と題し、写真を1枚載せている尾崎さん。同番組に出演していたモデルの中道理央也さんや3人制バスケットボール選手の長谷川惠一さん、現代彫刻家の佐藤駿さんら、イケメンが勢ぞろいしています。
新恋人とのツーショットも同番組でバスケットボール選手の佐藤マクファーレン優樹さんと結ばれた尾崎さんですが、2023年1月に破局を報告。現在は新たな恋人がいるようで、2025年11月22日の投稿では東京ディズニーリゾートを一緒に訪れた際のツーショットを披露していました。ファンからは「美男美女すぎます」との声が上がるほどです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
