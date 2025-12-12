知的で頭がいいと思う「timelesz」メンバーランキング！ 2位「篠塚大輝」、大差の1位は？【2025最新】
All About ニュース編集部は11月27〜28日、全国の10〜60代の男女300人を対象にアイドルグループ「timelesz」に関するアンケート調査を実施しました。
『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）を通じて新メンバーが加入し、8人組となったtimelesz。2025年に大ブレークを果たし、2026年1月9日からはドキュメンタリー作品『timelesz project -REAL-』の配信を予定しています。
今回は、人気が高いtimeleszのメンバーを対象としたランキングを作成しました。この記事では、「知的で頭がいいと思う『timelesz』のメンバー」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位にランクインしたのは篠塚大輝さんでした。篠塚さんはオーディションで選ばれた新メンバーで、歌もダンスも未経験だったことから話題を集めました。
そんな篠塚さんは、一橋大学に在学している高学歴アイドル。頭脳明晰（めいせき）で、個人では『くりぃむクイズ ミラクル9』（テレビ朝日系）や『今夜はナゾトレ』（フジテレビ系）などのクイズ番組に出演して活躍中です。
回答者からは、「自分の発言に迷いがなく、考え方がいつも理路整然としている」（20代女性／東京都）、「出身大学が高偏差値ということもあり、地頭がよく求められる回答がすぐに出てくる」（30代女性／兵庫県）、「意外にナイスアシストしたりするから賢そう」（40代女性／長崎県）などの意見が寄せられました。
1位にランクインしたのは菊池風磨さんです。2011年にSexy Zoneのメンバーとしてデビューした菊池さんは、timeleszに改名後も中心メンバーとして大活躍中。俳優業だけでなく、バラエティー番組にも数多く出演して人気を集めています。
そんな菊池さんは、慶應義塾大学を卒業した高学歴アイドルとしておなじみです。トークスキルが高く、番組などで頭の回転の早さを披露しています。
回答者からは、「バラエティで見ていて頭の回転が早いなと思ったし、発する言葉も知的な感じがする」（20代女性／千葉県）、「コメントが的確で状況判断が早いと感じる」（30代女性／埼玉県）、「会話の返しや言葉選びから頭の良さを感じます。語彙力がすごい」（20代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
