文武両道だと思う「北海道の私立進学校」ランキング！ 2位「立命館慶祥高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
学業で高い実績を残しながら、スポーツや部活動でも輝かしい成績を収める学生たちの姿は、多くの人に感銘を与えます。知性と精神力をバランス良く育む教育で、文武両道を実現している私立の名門校に注目してみました。
All About ニュース編集部は11月6〜20日、全国10〜60代の男女239人を対象に「北海道・東北地方の私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「北海道の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「ある程度の学力がないと入れないし、部活動も活躍している部があるから」（30代女性／北海道）、「学業面では立命館大学との連携があり、部活動では全国レベルの実績も多く、文武両道の象徴のような学校だと思います」（30代女性／愛知県）、「北海道の私立高校はどちらかというとスポーツに力を入れている高校が多いイメージだが、光星高校と立命館は進学実績を見ても学業にも力を入れていると思う」（50代女性／千葉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「スポーツでも有名だから」（20代女性／宮城県）、「ラサール高校と言えば賢くて有名だが，部活動もさかんで，力を入れているから」（50代女性／愛知県）、「学力が全国でもトップクラスなのはもちろん、部活やスポーツにも力を入れている印象があり、勉強も運動も両方しっかりこなす生徒が多そうだからです」（20代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：立命館慶祥高等学校／51票2位は「立命館慶祥高等学校」でした。江別市に位置する立命館慶祥高等学校は、国際教育が魅力の進学校。中高一貫教育で系列校への内部進学のほか、難関大学受験を見据えたハイレベルな学習環境が整っており、国際バカロレア（IB）認定校としても知られています。
1位：函館ラ・サール高等学校／95票1位は「函館ラ・サール高等学校」でした。全国的な知名度を誇る函館ラ・サール高等学校は、北海道函館市にある男子校。多くの難関大学合格者を輩出している名門進学校です。全国的な知名度を誇る鹿児島県の名門進学校「ラ・サール中学校・高等学校」の兄弟校としても知られています。
