¥É·³32ºÐ±¦ÏÓ¤ò¡ÖÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×2Ç¯Ï¢Â³CY¾Þº¸ÏÓ³ÍÆÀ¤Ø¡È¾×·â¡É¤Î¥×¥é¥ó¡ÖLA¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¶ð¡×ÊÆÊóÆ»
¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÏÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤«(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸ò´¹Í×°÷¤Ë¾×·â¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³¨¤Ë¤Ê¤ëÈþÃËÈþ½÷¡ª¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Èº§Ìó¼Ô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Ï¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ï¥ê¥¹ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬¡Ö¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥àºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Ìîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿´¶¤òÇã¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÏÍèÅß¤Ë¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ÈºÆ·ÀÌó¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¤¤³¤È¤ò¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Î¥¢¥ë¥Ç¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹µ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ê¥È¥ì¡¼¥É¤Î¡Ë²ñÏÃ¤Çµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÈà¤òÊü½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î·ÀÌó¤Ï2Ç¯6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯5600Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢2028Ç¯¤Ë¤ÏµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î3000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó46²¯7800Ëü±ß¡Ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÁª¼ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î2160Ëü¥É¥ë¡ÊÌó33²¯6800Ëü±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÎÅêµå¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤Ï¡¢µå³¦Á´ÂÎ¤Î´´Éô¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ë¸«¹ç¤¦¤À¤±¤ÎÆ¯¤¤ò¤¹¤ë¤ÈÅÒ¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï³Î¼Â¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤Ï¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¤Î¶ð¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Ã¤ÈÆÍÈô¤Ê½ÐÍè»ö¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ËÂ³¤¯ÂçÊª¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤³¦°ì3Ï¢ÇÆ¤Ø¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ä²Ï·Ï·³ÃÄ¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿º¸ÏÓ¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸ò´¹Í×°÷¤Ï32ºÐ¤Î±¦ÏÓ¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¤Î¥×¥é¥ó¤Î¹ÔÊý¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]