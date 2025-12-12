¡ÖÀÄ½Õ¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢AKB48¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ø³«¡ª ¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï12·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ì¥¢¤ÊÉñÂæÎ¢
¡ÖÂçÉñÂæ¤«¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤äÀ¼±ç¤ò¤Þ¤¿´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²û¤«¤·¤Î¶Ê¤òÍÙ¤ì¤¿¤³¤È¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢ÀÄ½Õ¡Ê14Ç¯Á°¡Ë¤ËÌá¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶ÁÛ¤â¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈÄÌî¤µ¡¼¡¼¤ó¡¢¤Þ¤ÀÍ¾±¤¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡¼¡ªºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤Í¤Ã¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃç´Ö¡¢AKB48¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡ªÇ¯Ëö¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡¢¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤À¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖAKB48¤Î¤È¤â¤Á¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦²á¤®¤¿¡ª¡ª¡×¡ÖÀÄ½Õ¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤Îº¢¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¶¶¼ò ±ÍÎïÎÜ)
¡ÖAKB48¤Î¤È¤â¤Á¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖAKB¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç1´üÀ¸¤È¤·¤ÆÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¡¢´¶³´¿¼¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤ò1ËÜºÜ¤»¤Æ¤¤¤ëÈÄÌî¤µ¤ó¡£7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÉñÂæÎ¢Æ°²è¤Ç¤¹¡£ÈÄÌî¤µ¤ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤é¡¢¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ñ¤â¸«¤é¤ì¤ëµ®½Å¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿Æü¡×8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡ÖAKB48 20¼þÇ¯¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿Æü¡×¤È¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À»Ñ¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¥¢¥¤¥É¥ë»Ñ¡É¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
