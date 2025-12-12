ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「もっと美味しく」「『あなた』のうれしい」の一環として、9月24日から予約を開始した「ファミマのおせち2026」の中から、年末年始を楽しむ3つの代表的なニーズに合わせておすすめのおせちを提案する、ファミマのおせち「あなたにぴったりマップ」を公開した。

今回、消費者のおせちに対するニーズに沿って、おすすめのおせちを提案する、ファミマのおせち「あなたにぴったりマップ」を作成した。ファミマのおせち「あなたにぴったりマップ」は、おせちを「大晦日からおつまみ感覚で楽しむ派」、「やっぱりお正月はおせちがメイン派！」、「おせちと一緒に冬のご馳走も楽しみたい派」という3パターンのおせちの楽しみ方に沿って価格別にファミマのおせちを配置したマップとなる。

一般的に、おせちは元旦に食べる地域が多いものの、北海道や東北、甲信越、四国などでは、おせちを大晦日の夕方から食べる地域もあり、そういった人には、食材が小分けになっていて、酒の肴としても楽しめる「両国ごちそう研究所 和洋二段重」、26種もの手の込んだ和の料理を少しずつ盛り付けた個食重と洋のオードブル重がセットになった「京都 しょうざん 和の個食おせち料理＆オードブル」などがおすすめ。

また、「やっぱりお正月はおせちがメイン派！」という人には、プレミアム食材をふんだんに盛り込んだ「八百彦本店 おせち三段重（和洋中）」や、和洋中の食材を詰め合わせた「ホテルニューオータニ 和洋中三段重」、京都割烹らしい食材を揃えた「祇おん江口監修 葵 三段重」などがおすすめとなっている。

さらに、「おせちと一緒に冬のご馳走も楽しみたい派」の人には、正月に嬉しい食材がセットになった「欲望おせち（宮崎牛〈A5ランク〉すき焼き用350gまたはボイルずわい蟹400gのセット）や「背徳おせち」（丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋のセット）がおすすめ。





ファミリーマートが行った調査で、「正月に、『おせち以外のがっつりしたものを食べたい』と思ったことはあるか」尋ねたところ、6.8割の人が「はい」と回答し、おせち以外の食べ物のニーズも高いことがわかった。「欲望おせち」や「背徳おせち」の食材は、おせちと一緒に食べてもよし、休暇中の一食としても楽しめるラインアップとなっている。ぜひ、ファミマのおせち「あなたにぴったりマップ」を参考にして、あなたのニーズに合ったおせちを選んでほしい考え。





ファミリーマートが行った調査で、「おせちの選択肢が多すぎて、どのおせちを予約すべきか悩んだ経験があるか」を尋ねたところ、「はい」と答えた人が7.8割となっており、多くの人がおせち選定において迷いを感じていることが明らかとなった。一人ひとりのニーズに寄り添い、最適なおせちを提案する「あなたにぴったりマップ」で、おせちを通じてより満足度の高い年末年始を過ごしてほしい考え。









ファミリーマートが行った調査で、「2025年のおせちの購入金額」と「2026年のおせちの予算」を尋ねたところ、2025年のおせちの購入金額の平均は2万384円、2026年のおせちの予算は2万550円となった。全体では昨年から＋166円と微増にとどまったものの、「〜1万円」「〜1万5000円」と回答した方は3.1％上昇しており、おせちの予算は維持する人が多い一方、物価の高騰が続く中で、値頃感のあるおせちを選びたいというニーズも高まってきている。





また来年のおせちの予算を世帯年収別に見ると、「500万円以下」の家庭は1万8925円、「501万円〜700万円」の家庭は1万9597円、「701万円〜1000万円」の家庭は2万392円、「1001万円以上」の家庭は2万4345円となり、世帯年収が高いほどおせちにかける金額が高いことがわかった。「1001万円以上」の家庭は豪華なおせちや高級食材を選ぶ傾向がうかがえる。



左から：欲望おせち「ぎをん や満文」監修 迎春おせち＋すき焼き肉セット、同 迎春おせち＋ボイルずわい蟹セット

「欲望おせち『ぎをん や満文』監修 迎春おせち＋すき焼き肉セット」および「同 迎春おせち＋ボイルずわい蟹セット」は、京都・祇園の老舗「ぎをん や満文」が監修した華やかなおせち三段重。一の重にはお正月に欠かせない祝い肴を中心に盛り込んだ。二の重には、焼魚や肉料理など素材の持ち味を活かした品々を取り揃え、三の重は、洋風・中華風のお料理を詰め合わせた。さらに、贅沢なすき焼き肉もしくはボイルずわい蟹セットで届ける。正月の団らんを、より一層豊かに彩る。



背徳おせち：彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋

「背徳おせち：彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋」は、正月の伝統食材をはじめ、肉料理や焼魚、きんとんなど和の甘味まで、バラエティ豊かに盛り込んだ。さらに、冬にうれしい「丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋」をセットにした。コクのあるチーズとピリ辛キムチの絶妙なハーモニーが、体も心も温めてくれる。おせちを囲んだ後の団らん時間に、家族みんなで鍋を楽しめる“二度おいしい”正月限定セットになっている。



八百彦本店 おせち三段重（和洋中）

「八百彦本店 おせち三段重（和洋中）」は、多彩な味わいの和洋中三段重に、鮑（あわび）や和牛ローストビーフ、愛知みかわ豚の黒酢酢豚などプレミアム食材をふんだんに盛り込んだ。



八百彦本店 おせち一段重（和風）

「八百彦本店 おせち一段重（和風）」は、黒豆やいくらなど厳選した和の献立を、品数豊富に盛り込んだ、少人数でも満足できる一段重となっている。





ファミマオンラインで予約すると、はずれなしの抽選に参加できる。最大8万円分相当のファミマポイントが当たる（超大吉：8万円分相当、大吉：1万円分相当、吉：2026円分相当、中吉：800円分相当、小吉：80円分相当、末吉：8円分相当）。なお、キャンペーン結果はファミマポイントの進呈をもって、その回答に代えさせてもらうとしている。

［小売価格］

欲望おせち『ぎをん や満文』監修 迎春おせち＋すき焼き肉セット」および「同 迎春おせち＋ボイルずわい蟹セット：2万1060円

背徳おせち：彩豊楽＋丸ごとチーズにおぼれるキムチ鍋：1万7820円

八百彦本店 おせち三段重（和洋中）：3万2184円／宅配で届け 3万3184円

八百彦本店 おせち一段重（和風）：1万778円／宅配で届け 1万1778円

（すべて税込）

［2026年「ファミマのおせち」 概要］

全35品（冷蔵5品・冷凍30品）

受付期間：9月24日（水）〜12月22日（月）午後11:00まで

※八百彦本店のおせちの申し込みは12月20日（土）午後11:00まで

※三越のおせちは12月12日（金）午後11:00まで

予約方法：店舗で予約 全国約1万6000店で受付 ※沖縄県を除く

ファミマオンラインで予約

受取・届け期間：

店頭受け取り：12月31日（水）

宅配で届け：12月29日（月）〜31日（水）

※商品によって届け日が異なる

※届け日・時間の指定はできない

※八百彦本店のおせちは12月31日の届けとなる。時間の指定はできない

［調査概要］

調査名：2026年のおせちに関するアンケート

実施期間：8月13日（水）〜8月14日（木）

対象：20代〜60代の既婚男女

調査手法：インターネットリサーチ

サンプル数：2026年のおせち予約購入予定者520名

※同社調べ

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp