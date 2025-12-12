【ウォルドーフ・アストリア大阪】ティファニーとの特別なホリデーコラボレーション！ 期間限定アフタヌーンティー「ア・レガシー・オブ・エレガンス」
ふたつの伝統が紡ぐレガシーをアフタヌーンティーで表現
「ウォルドーフ・アストリア大阪」29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」にて好評開催中の期間限定アフタヌーンティー「ア・レガシー・オブ・エレガンス（A Legacy of Elegance）」。
世界的に有名なラグジュアリージュエラー「ティファニー」と、優雅さと洗練を極めた人気ホテル「ウォルドーフ・アストリア」の両ブランドを讃えた優美な空間と美食体験で、特別なフェスティブシーズンを満喫できます。
1837年の「ティファニー」誕生から、1893年の「ウォルドーフ・アストリア」開業、アールデコが花開いた華やかな時代、ハリウッドが放った優雅な輝き、そして現代にいたるまで、時を超えて受け継がれる美をスイーツとセイボリーで見事に表現しています。
この冬、ティファニーのツリーとともに特別なホリデーを
ホテルの中心に位置する「ピーコック・アレー」ては、「ティファニー」のシグネチャーカラーであるティファニー ブルーを、ツリー装飾など館内の随所に採用。「ウォルドーフ・アストリア」の気品と融合して、特別な雰囲気を演出します。
こちらは特製の「ニューヨーク ホリデーカクテル」。ニューヨークの黄金時代を思わせる華やかさと、冬の温もりを感じられます。
ホリデーシーズンの気分をいっそう引き立てるセイボリーやスイーツを、お好みの極上の紅茶とともに楽しめる「ア・レガシー・オブ・エレガンス」。華やかな雰囲気のなか、魅力あふれるアフタヌーンティーで上質なひとときを過ごしましょう！
AFTERNOON TEA MENU
1837 Tiffany & Co. is Born
・ニューカレドニア産バニラビーンズのクッサン ベルガモットのアクセント
・香住蟹と南瓜のキッシュロワイヤル
1893 Waldorf Astoria Opens
・和紅茶と林檎のオペラ タルトタタン仕立て
・ロブスターロール 胡桃とレーズン風味〜ウォルドーフ アストリアNYのリニューアルを記念して シグネチャーへのオマージュ〜
1920s Art Deco Glamour
・アマゾンカカオとプラリネ マルジョレーヌ風
・WAオシェトラキャビアとカルピスバターのフィナンシェサレ
1950s Hollywood & Elegance
・蜜柑のクレームダンジュフレ
・イベリコベジョータとトリュフ風味のシフォンサレ
1980s Modern Luxury
・和栗とコーヒーのモンブラン
・あんぽ柿とフォアグラのボンボンと山椒風味のサブレ
2025 The Collaboration Era
・レッドベルベットチーズケーキ
・聖護院カブラのコンソメと和芹のオイル
Scorn
・蜜香屋の焼き芋のスコーン 大学芋風
・苺とラズベリーのスコーン ハイビスカス風味
Drinks
コーヒー、紅茶セレクション
【追加オプション】シェフの特製2品
・黒トリュフとフォアグラのリゾット ソースペリグ
・純白のクープ 洋梨とブルーベリー アーモンドのグラス
■ウォルドーフ・アストリア大阪「ア・レガシー・オブ・エレガンス」概要
所在地：大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館
場所：ラウンジ&バー「ピーコック・アレー」（ウォルドーフ・アストリア大阪29階）
期間：開催中〜2026年1月上旬 ※前日までに要予約
時間：11時30分〜19時
料金：1万3000円（サービス料込）。追加オプション ＋4000円（2品）
※オリジナルのホリデーポストカード付き。
※12月23〜25日は、特別メニュー込み1万7000円のみでの提供。
予約・問合せTEL：06-7655-7111（代表電話）
※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります。
※写真はすべてイメージです。
