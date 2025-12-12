ふたつの伝統が紡ぐレガシーをアフタヌーンティーで表現

ピーコック・アレー

「ウォルドーフ・アストリア大阪」29階のラウンジ&バー「ピーコック・アレー」にて好評開催中の期間限定アフタヌーンティー「ア・レガシー・オブ・エレガンス（A Legacy of Elegance）」。

世界的に有名なラグジュアリージュエラー「ティファニー」と、優雅さと洗練を極めた人気ホテル「ウォルドーフ・アストリア」の両ブランドを讃えた優美な空間と美食体験で、特別なフェスティブシーズンを満喫できます。

「ア・レガシー・オブ・エレガンス」

1837年の「ティファニー」誕生から、1893年の「ウォルドーフ・アストリア」開業、アールデコが花開いた華やかな時代、ハリウッドが放った優雅な輝き、そして現代にいたるまで、時を超えて受け継がれる美をスイーツとセイボリーで見事に表現しています。

ホテルの中心に位置する「ピーコック・アレー」ては、「ティファニー」のシグネチャーカラーであるティファニー ブルーを、ツリー装飾など館内の随所に採用。「ウォルドーフ・アストリア」の気品と融合して、特別な雰囲気を演出します。

「ニューヨーク ホリデー カクテル（2種）」各3500円〜

こちらは特製の「ニューヨーク ホリデーカクテル」。ニューヨークの黄金時代を思わせる華やかさと、冬の温もりを感じられます。

ホリデーシーズンの気分をいっそう引き立てるセイボリーやスイーツを、お好みの極上の紅茶とともに楽しめる「ア・レガシー・オブ・エレガンス」。華やかな雰囲気のなか、魅力あふれるアフタヌーンティーで上質なひとときを過ごしましょう！

AFTERNOON TEA MENU

1837 Tiffany & Co. is Born

・ニューカレドニア産バニラビーンズのクッサン ベルガモットのアクセント

・香住蟹と南瓜のキッシュロワイヤル

1893 Waldorf Astoria Opens

・和紅茶と林檎のオペラ タルトタタン仕立て

・ロブスターロール 胡桃とレーズン風味〜ウォルドーフ アストリアNYのリニューアルを記念して シグネチャーへのオマージュ〜

1920s Art Deco Glamour

・アマゾンカカオとプラリネ マルジョレーヌ風

・WAオシェトラキャビアとカルピスバターのフィナンシェサレ

1950s Hollywood & Elegance

・蜜柑のクレームダンジュフレ

・イベリコベジョータとトリュフ風味のシフォンサレ

1980s Modern Luxury

・和栗とコーヒーのモンブラン

・あんぽ柿とフォアグラのボンボンと山椒風味のサブレ

2025 The Collaboration Era

・レッドベルベットチーズケーキ

・聖護院カブラのコンソメと和芹のオイル

Scorn

・蜜香屋の焼き芋のスコーン 大学芋風

・苺とラズベリーのスコーン ハイビスカス風味

Drinks

コーヒー、紅茶セレクション

追加オプション

【追加オプション】シェフの特製2品

・黒トリュフとフォアグラのリゾット ソースペリグ

・純白のクープ 洋梨とブルーベリー アーモンドのグラス



■ウォルドーフ・アストリア大阪「ア・レガシー・オブ・エレガンス」概要

所在地：大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館

場所：ラウンジ&バー「ピーコック・アレー」（ウォルドーフ・アストリア大阪29階）

期間：開催中〜2026年1月上旬 ※前日までに要予約

時間：11時30分〜19時

料金：1万3000円（サービス料込）。追加オプション ＋4000円（2品）

※オリジナルのホリデーポストカード付き。

※12月23〜25日は、特別メニュー込み1万7000円のみでの提供。

予約・問合せTEL：06-7655-7111（代表電話）

※メニュー内容や提供時間は予告なく変更となる場合があります。

※写真はすべてイメージです。

▶▶「アフタヌーンティー」の記事一覧はこちらから！

Text：森本有紀

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。