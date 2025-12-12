Ｊリーグは１１日、横浜市内で年間表彰式「Ｊリーグアウォーズ」を行い、９年ぶりにＪ１を制覇した鹿島のＧＫ早川友基（２６）が自身初のベストイレブンに選ばれ、初の最優秀選手賞に輝いた。

ＧＫでは２０１０年の楢崎正剛以来２人目の受賞。数々のビッグセーブで鹿島の優勝に貢献し、７月の東アジアＥ―１選手権でＡ代表初招集を果たすと、その後はコンスタントに招集されている。まさに飛躍の１年を象徴する賞だった。早川は「素晴らしい賞をいただき本当にうれしい」と喜びを語った。

栄冠をきっかけに、ＧＫを“一番人気”のポジションにする野望実現を加速させたい意向だ。「シュートを止める楽しさを知ってほしいし、止めることとゴールは同等の価値がある。魅力を感じてもらいたい。日本でも憧れのポジションになって（サッカーをやる子供たち）みんながＧＫをやりたいと思うようになればいい」と訴えた。

だからこそ自らのパフォーマンスをさらに向上させる。「ＧＫがより素晴らしいポジションと思ってもらえるよう、そういった活動や表現をどんどん発信したい」。その中で来年の北中米Ｗ杯メンバー入りも「Ｊリーグで結果を残してそこに向かい、試合に出場して優勝に貢献したい」と意気込む。

早川が活躍すればするほど未来の日本代表を担うＧＫのレベルは上がっていきそうだ。