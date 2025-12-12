【期間限定】黒毛和牛盛り“通常4,862円”を「4,158円」で販売(約700円得)/ 上カルビやうらハラミなどセット【牛角】

焼肉チェーン「牛角」は12月17日(水)から、黒毛和牛の4部位を1皿に盛り合わせた「厳選!黒毛和牛盛り」を特別価格で販売する。

単品で提供している「黒毛和牛カルビ」「黒毛和牛上カルビ」「黒毛和牛ゲタカルビ」「黒毛和牛うらハラミ」の4部位をセットしたもの。単品合計で税込4,862円を、量を変えずに税込4,158円で提供する。

販売期間は2026年1月12日(月)まで。忘年会や新年会、年末年始の集まりなどでの利用を想定している。商品概要は以下の通り。価格はいずれも税込で表記。

〈「厳選!黒毛和牛盛り」概要〉

【販売期間】2025年12月17日(水)〜2026年1月12日(月)

【販売価格】4,158円

【内容量】約310g(3〜4人前)

「厳選!黒毛和牛盛り」販売

【盛り合わせ内容】 ※価格は単品の税込価格を表記

◆「黒毛和牛カルビ」968円

「黒毛和牛カルビ」

◆「黒毛和牛上カルビ」1,628円

きめ細やかなサシが魅力という黒毛和牛上カルビもセット。

「黒毛和牛上カルビ」

◆「黒毛和牛ゲタカルビ」1,078円

牛1頭から少量しか取れない、骨と骨の間のお肉。骨の髄から出るうま味を含んだ濃厚な味わいが特徴。

「黒毛和牛ゲタカルビ」

◆「黒毛和牛うらハラミ」1,188円

ハラミに隣接する「うらハラミ」。ハラミのような柔らかさとカルビのようなうま味を一度に味わうことができ、「大人世代にもおすすめ」としている。

「黒毛和牛うらハラミ」

