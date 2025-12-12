「国産ロースかつ」と「極厚レア」が一度に楽しめる定食が登場 「松のや」で期間限定販売
とんかつ専門店「松のや」は、人気メニューを一度に楽しめる期間限定の「国産雪国育ち厚切りロースかつ＆極厚レアヒレかつ定食」を、2025年12月17日（水）午後3時から販売する。
販売は2025年12月17日（水）午後3時から開始
北の大地で育った国産豚を使ったジューシーな「厚切りロースかつ」と、低温調理で仕上げたレアのような柔らかさが特徴の「極厚レアヒレかつ」を盛り合わせた、ファン待望の特別な一皿。
ちなみに「極厚レアヒレかつ」は、加熱食肉製品の豚ヒレを使用しており、中心部まで十分に加熱されているため、赤みが残っていても問題はないという。〈概要〉
・商品名
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食 2,090円→1,500円
※全て税込価格。また、店内・テイクアウトの税込価格は同一
※テイクアウト可能。テイクアウトのみそ汁は、別途料金で購入可能
※株主優待券は使用できない
・発売日
2025年12月17日（水）午後3時
・対象店舗
一部店舗を除く全国の松のや
※松屋・松のや併設店、高速PA店舗、沖縄店舗を除く
※店内飲食では「何杯でも」ライスのおかわりが無料（一部店舗にて）