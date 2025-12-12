「国産ロースかつ」と「極厚レア」が一度に楽しめる定食が登場　「松のや」で期間限定販売

とんかつ専門店「松のや」は、人気メニューを一度に楽しめる期間限定の「国産雪国育ち厚切りロースかつ＆極厚レアヒレかつ定食」を、2025年12月17日（水）午後3時から販売する。

販売は2025年12月17日（水）午後3時から開始

北の大地で育った国産豚を使ったジューシーな「厚切りロースかつ」と、低温調理で仕上げたレアのような柔らかさが特徴の「極厚レアヒレかつ」を盛り合わせた、ファン待望の特別な一皿。

ちなみに「極厚レアヒレかつ」は、加熱食肉製品の豚ヒレを使用しており、中心部まで十分に加熱されているため、赤みが残っていても問題はないという。

〈概要〉

・商品名

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆極厚“レア”ヒレかつ定食 2,090円→1,500円

待望のコラボレーションが実現

※全て税込価格。また、店内・テイクアウトの税込価格は同一

※テイクアウト可能。テイクアウトのみそ汁は、別途料金で購入可能

※株主優待券は使用できない

・発売日

2025年12月17日（水）午後3時

・対象店舗

一部店舗を除く全国の松のや

※松屋・松のや併設店、高速PA店舗、沖縄店舗を除く

※店内飲食では「何杯でも」ライスのおかわりが無料（一部店舗にて）