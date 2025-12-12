紅ほっぺ・あまおう・きらぴ香など…クリスマス限定のイチゴタルトなど6日間限定で販売【キル フェ ボンのクリスマス】
タルト専門店「キル フェ ボン」は、2025年12月20日〜12月25日の6日間、“クリスマス期間限定ラインアップ”として、新作3種を含む全9〜10種を全12店舗で販売する。
6日間限定で販売するタルトや、期間中に全店で楽しめるメニュー、店舗限定のタルトなどを取りそろえる。期間中のホールケーキにはすべて、限定のクリスマスプレートが付属する。
限定のクリスマスプレート
なお、12月20日〜12月25日の期間中は予約不可で、当日販売のみ実施する。
※記事中の価格はいずれも税込(8%)表記。〈12店舗共通・6日間限定のメニュー〉
12店舗共通で販売するクリスマスメニューは全3品。いずれも12月20日〜12月25日の6日間限定・12店舗共通で販売する。
◆新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
【piece】
1,393円
【Whole】
25cm：14,148円、21cm：10,951円、17cm：7,884円、13cm：5,378円
ミルク風味豊かなバターをたっぷり使用したパイ生地に、イチゴやブドウなど全9種のフルーツとホワイトチョコを加えたカスタードクリームを合わせた。
新作「色とりどりのフルーツタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
◆新作「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
【piece】
1,490円
【Whole】
25cm：15,120円、21cm：11,696円、17cm：8,413円、13cm：5,734円
パイ生地にホワイトチョコを加えたカスタードクリームを合わせ、みずみずしいシャインマスカットとフリル状のなめらかなクリームを重ねた。
新作「シャインマスカットとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
◆「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
【piece】
1,674円
【Whole】
25cm：16,956円、21cm：13,111円、17cm：9,428円、13cm：6,415円
サクサクのパイと優しい甘みのホワイトチョコカスタードに、フリル状のクリームとイチゴをたっぷりと飾った。赤と白のコントラストがクリスマスにぴったりのタルト。
「イチゴとフリルクリームのタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」〈6日間限定の店舗限定メニューも〉
12月20日〜12月25日までの6日間限定・店舗限定で販売するメニューは全8品。
◆「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
【販売店舗】
グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台
【piece】
1,998円
【Whole】
25cm：20,196円、17cm：11,210円、13cm：7,614円
静岡生まれの“紅ほっぺ”は、甘酸のバランスが良く、濃厚な味わいが特徴。大粒で形の整ったものだけを厳選し、ホワイトチョコを加えたカスタードクリームとたっぷりのクリーム、軽いスポンジを組み合わせたシンプルな味わいに仕立てた。
「特選 静岡県産 “紅ほっぺ”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
◆「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
【販売店舗】
名古屋栄、グランフロント大阪店、京都、福岡
【piece】
1,998円
【Whole】
25cm：20,196円、17cm：11,210円、13cm：7,614円
ホワイトチョコ風味のカスタードとクリームに、艶のある真っ赤な色合い、ジューシーで甘い大粒の果肉の“あまおう”を合わせたタルト。
「特選 福岡県産 “あまおう”のタルト〜ホワイトチョコ風味〜」
◆新作「クリスマスモンブラン」
【販売店舗】
東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都
【piece】
1,198円
【Whole】
25cm：14,601円、17cm：6,814円
栗とチョコレート入りのアーモンドクリームの上にホイップクリームをドーム状に重ね、和栗のマロンクリームを絞った。栗とチョコレートの食感がアクセントになっている。
新作「クリスマスモンブラン」
◆「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」
【販売店舗】
グランメゾン銀座、青山、東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡
【piece】
1,090円
【Whole】
21cm：8,942円、17cm：6,220円
まろやかな酸味とコクのあるクリームを使ったタルトにシナモンをふり、6種のベリーをふんだんに飾った。クリスマスらしく、フルーツをリースのように飾っている。
「赤いフルーツのタルト〜リース仕立て〜」
◆「クルミとチョコレートのタルト」
【販売店舗】
静岡、浜松、グランフロント大阪店、京都、福岡、仙台
【piece】
896円
【Whole】
25cm：9,180円、17cm：5,151円
香ばしい歯ごたえのクルミと甘酸っぱい木イチゴを、口どけのよい風味豊かなクリームで包んだ。仕上げにビターチョコレートを組み合わせている。
「クルミとチョコレートのタルト」
◆「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
【販売店舗】
グランフロント大阪店、京都、静岡、浜松、福岡
【piece】
1,890円
【Whole】
27cm：15,336円
静岡生まれの“きらぴ香”を使用した、イチゴの華やかな香りが楽しめるタルト。サワークリーム入りのホワイトチョコカスタードに自家製ジャムを加え、大粒の“きらぴ香”を盛りつけた。
「静岡県産 “きらぴ香”のタルト 〜ホワイトチョコ風味〜」
◆「特選 “淡雪”のタルト」
【販売店舗】
東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜
【piece】
1,998円
【Whole】
21cm：16,200円
降ったあと積もらずに消えてしまう「淡雪」の名の通り、白みがかった淡いピンク色の“淡雪”は、おだやかな酸味とやさしい甘みが特徴のイチゴ。サクサクのパイとシンプルなババロアが“淡雪”の味わいを引き立てる。
「特選 “淡雪”のタルト」
◆「クリスマスクラシックショコラ」
【販売店舗】
静岡、浜松、京都、仙台限定
【piece】
928円
【Whole】
21cm：7,614円、15cm：4,536円
しっとりとした味わいのチョコレートケーキにフリルのクリームを飾り、甘酸っぱいフルーツとナッツをトッピングした。
「クリスマスクラシックショコラ」〈各店舗限定のクリスマスメニュー〉
このほかにも、各店舗限定のクリスマスメニューを取りそろえる。
◆「ティラミス」
【販売店舗】
グランメゾン銀座、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、名古屋栄、浜松
【piece】
799円
【Whole】
25cm：9,806円、17cm：4,611円
コクのあるマスカルポーネチーズ、コーヒーのほろ苦さ、キャラメル風味のクリームの組み合わせが楽しめる。
「ティラミス」
◆「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」
【販売店舗】
グランフロント大阪店
【piece】
1,998円
【Whole】
21cm：16,200円
やさしい甘みのババロアとバターたっぷりのパイ生地に、一粒で濃厚な香りとたっぷりの果汁が楽しめる白イチゴをふんだんに使用した。
「特選 白イチゴ“初恋の香り”のタルト」
◆12月20日限定「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」
【販売店舗】
東京ドームシティ店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店、横浜、静岡、浜松、仙台、福岡、グランフロント大阪店、京都
【piece】
1,198円
【Whole】
25cm：12,204円
イチゴやフランボワーズ、ブルーベリーなど6種のベリーでロウソクの灯火をイメージした、12月20日限定で販売するキャンドルナイトケーキ。ストロベリー風味のまろやかな酸味を感じるクリーム・コクのあるチョコクリームが、甘酸っぱいベリーと相性抜群だという。
「輪花型 ミックスベリーのキャンドルナイトケーキ」
