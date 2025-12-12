¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø1Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ä¿·¶Ê¡ØWish to Wish¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¾¯½÷»þÂå¡¦¥æ¥Ê¤¬¡¢Åß¤Î´¶À¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿¿·¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥æ¥Ê¡¢¾×·â¤ÎÇ»¸ü¥¥¹¥·¡¼¥ó
¥æ¥Ê¤Ï¡¢12·î19Æü¤Ë¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØWish to Wish¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£¡ØWish to Wish¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¥Ý¥Ã¥×¤Î¥à¡¼¥É¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Æ¥ó¥Ý¤Î¥Ý¥Ã¥×¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¥æ¥Ê¤Î½À¤é¤«¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿²ÎÀ¼¤È·Ú²÷¤Ê¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¥æ¥Ê¤¬º£Ç¯1Ç¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î°¦¤Ë±þ¤¨¡¢1Ç¯¤ò°ÕÌ£¿¼¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¥æ¥Ê¼«¿È¤¬ºî»ì¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¡ÖÄ¹¤¯°ì½ï¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿²Î»ì¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Ë¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¥æ¥Ê¤Ï2016Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ØDeoksugung Stonewall Walkway¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡ØWhen The Wind Blows¡Ù¡ØTo You¡Ù¡ØSummer Night¡Ù¤Ê¤É¤Î¥½¥í¶Ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø°Ëâ¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤ÎOST¡ØAs We Move¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎOST¤ò¼«¤é²Î¾§¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²»³Ú³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢À¡¤ó¤À²»¿§¤È¤ä¤µ¤·¤¤´¶À¤òÀ¸¤«¤·¤¿²ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¥æ¥Ê¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹ÍâÆü¤Î12·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö"Bon appétit, Your Majesty" YOONA Drama Fan Meeting¡×¤Ç¿·¶Ê¡ØWish to Wish¡Ù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½éÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥æ¥Ê ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯5·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¤Ï¥¤¥à¡¦¥æ¥Ê¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡Ö¾¯½÷»þÂå¤Î´é¡×¤È¤·¤Æ¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¡£ÀäÂÐÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¡¢´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢²¤ÊÆ¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£½÷Í¥¶È¤â³èÈ¯¤Ç¡¢2019Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼ç±é±Ç²è¡ØEXIT¡Ù¤ÏÎß·×´ÑµÒÆ°°÷¿ô900Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ëÈ¿¶Á¤òÆÀ¤¿¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØYoona's So Wonderful Day¡Ù¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ôÌó64Ëü¿Í¡£