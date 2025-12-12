元ばんばんざい流那、夫・はんくんの父親公開に反響「お洒落パパ」「優しい雰囲気」
【モデルプレス＝2025/12/12】元3人組クリエイター・ばんばんざいのるな（流那）が12月11日、自身のInstagramストーリーズを更新。5人組クリエイター・ESPOIR TRIBE-エスポワール・トライブ-を卒業した夫・はんくんの父親を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳美人インフルエンサー「お洒落パパ」夫の父公開
流那は、犬3匹に囲まれた男性の写真を投稿。「犬使いのはんくんぱぱ」と添えて、夫・はんくんの父親が犬たちに囲まれて穏やかな時間を過ごす様子を紹介している。
この投稿には「癒される」「犬たちがすごく懐いてる」「ほのぼのした」「優しい雰囲気」「お洒落パパ」「素敵な写真」「仲良しなのが伝わる」「はんくんと似てる」などの反響が寄せられている。
流那は、2024年8月にはんくんとの結婚を報告し、同年12月には第1子の妊娠に伴い、2024年末をもってばんばんざいを卒業することを発表。2025年7月2日に第1子となる女児を出産したことを伝えている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆流那、夫・はんくんの父親を公開
◆流那の投稿に反響
